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ГЕРБАСТРЕСС® НІЧ (HERBASTRESS® NIGHT) (322021) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
ГЕРБАСТРЕСС<sup>®</sup> НІЧ (HERBASTRESS<sup>®</sup> NIGHT)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

ГЕРБАСТРЕСС ® НІЧ інструкція із застосування

Склад

5-гідроксітріптофан; сухий екстракт суцвіття хмелю (екстракт суцвіття хмелю, мальтодекстрин); капсула (желатин, барвники: діоксид титану, оксид заліза жовтий, патентований синій V); сухий екстракт з коренів валеріани (носій — гуміарабік, екстракт коренів валеріани, мальтодекстрин, агент — кремнію діоксид); носій — мікрокристалічна целюлоза; агенти: стеарат магнію і кремнію діоксид колоїдальний; піридоксину гідрохлорид (вітамін В6).

Форма випуску

Капсули масою 436 мг.

Корпус і кришечка світло-зеленого кольору, вміст капсули — сірувато-коричневий порошок з характерним запахом.

Показання

Рекомендовано в якості біологічно активної добавки до їжі — додаткового джерела вітаміну В6, що містить 5-гідроксітріптофан.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, годування груддю.

Особливості застосування

Не застосовувати в якості замінника повноцінного і збалансованого харчування.

Не перевищувати рекомендовану денну дозу.

Не призначений для застосування дітям.

Побічні реакції

У людей з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції і порушення діяльності шлунково-кишкового тракту. При появі алергічних симптомів застосування комплексу слід припинити.

Термін придатності

2 роки з дати виготовлення. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері.
По 2 блістери в картонній пачці.

Виробник

Гріндекс, АТ, Латвія