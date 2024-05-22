ГЕРБАСТРЕСС® НІЧ (HERBASTRESS® NIGHT) (322021) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
ГЕРБАСТРЕСС ® НІЧ інструкція із застосування
Склад
5-гідроксітріптофан; сухий екстракт суцвіття хмелю (екстракт суцвіття хмелю, мальтодекстрин); капсула (желатин, барвники: діоксид титану, оксид заліза жовтий, патентований синій V); сухий екстракт з коренів валеріани (носій — гуміарабік, екстракт коренів валеріани, мальтодекстрин, агент — кремнію діоксид); носій — мікрокристалічна целюлоза; агенти: стеарат магнію і кремнію діоксид колоїдальний; піридоксину гідрохлорид (вітамін В6).
Форма випуску
Капсули масою 436 мг.
Корпус і кришечка світло-зеленого кольору, вміст капсули — сірувато-коричневий порошок з характерним запахом.
Показання
Рекомендовано в якості біологічно активної добавки до їжі — додаткового джерела вітаміну В6, що містить 5-гідроксітріптофан.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, годування груддю.
Особливості застосування
Не застосовувати в якості замінника повноцінного і збалансованого харчування.
Не перевищувати рекомендовану денну дозу.
Не призначений для застосування дітям.
Побічні реакції
У людей з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції і порушення діяльності шлунково-кишкового тракту. При появі алергічних симптомів застосування комплексу слід припинити.
Термін придатності
2 роки з дати виготовлення. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Упаковка
По 10 капсул у блістері.
По 2 блістери в картонній пачці.
Виробник
Гріндекс, АТ, Латвія