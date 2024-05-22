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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін С+ (Vitamin C+)

Вітамін С+ (Vitamin C+) (321974) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітамін С+ (Vitamin C+)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин