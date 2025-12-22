Мульти-табс Д3
Мульти-табс Д3 інструкція із застосування
Склад
Жиророзчинні вітаміни А (ретинолу ацетат), D (холекальциферол) і Е (d, 1 — альфа токоферолу ацетат); водорозчинні вітаміни групи В (В1, В2, В6, В12) і С; необхідні для життєдіяльності кислоти (пантотенова і фолієва); солі різних мінералів (магній, цинк, залізо, мідь, марганець, хром селен і йод).
Рекомендації щодо застосування
Призначати препарат можна дорослим і дітям, починаючи з чотирирічного віку в тих випадках, коли є недоліки в системі і раціоні харчування, при станах, які вимагають екзогенної додаткової вітамінізації: період зростання, одужання після тривалого захворювання, порушень роботи шлунково — кишкового тракту, профілактичний прийом в період епідемій.
Спосіб застосування та дози
1 прийом на день протягом усього періоду курсового лікування, тривалість якого визначається лікуючим лікарем.
Цей препарат можна приймати пацієнтам з цукровим діабетом, а також вагітним жінкам і годуючим матерям.