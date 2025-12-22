Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Мульти-табс Д3

МУЛЬТИ-ТАБС® D3 краплі флакон 10 мл №1
Характеристики
Виробник
Pfizer
Дієтичні добавки
Форма випуску
Краплі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
10 мл

Мульти-табс Д3 інструкція із застосування

Склад

Жиророзчинні вітаміни А (ретинолу ацетат), D (холекальциферол) і Е (d, 1 — альфа токоферолу ацетат); водорозчинні вітаміни групи В (В1, В2, В6, В12) і С; необхідні для життєдіяльності кислоти (пантотенова і фолієва); солі різних мінералів (магній, цинк, залізо, мідь, марганець, хром селен і йод).

Рекомендації щодо застосування

Призначати препарат можна дорослим і дітям, починаючи з чотирирічного віку в тих випадках, коли є недоліки в системі і раціоні харчування, при станах, які вимагають екзогенної додаткової вітамінізації: період зростання, одужання після тривалого захворювання, порушень роботи шлунково — кишкового тракту, профілактичний прийом в період епідемій.

Спосіб застосування та дози

1 прийом на день протягом усього періоду курсового лікування, тривалість якого визначається лікуючим лікарем.

Цей препарат можна приймати пацієнтам з цукровим діабетом, а також вагітним жінкам і годуючим матерям.

