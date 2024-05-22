Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обмінуГлібофіт (Glibofit)

Глібофіт (Glibofit) (321947) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Глібофіт (Glibofit)
Ціна в місті Київ
від 310,70 грн
Без рецепта
60 шт від 310,70 грн
В наявності в 488 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну

Глібофіт інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: Екстракт листя Джимнеми звичайної (Gymnema sylvestre) — 100 mg (мг); Екстракт плодів Момордики (Momordica charantia) — 100 mg (мг); Екстракт листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) — 80 mg (мг); Камедь Коміфори (Commiphora mukul) — 50 mg (мг); Екстракт насіння Сизигіум ямболан (Syzygium cumini) — 50 mg (мг); Мумійо гімалайське (Asphaltum) — 40 mg (мг); Кореневище Імбиру (Zingiber officinale) — 40 mg (мг); Насіння Гуньби сінної (Trigonella foenum-graecum) — 35 mg (мг); Екстракт кореневища Пікрорхізи курроа (Picrorhiza kurroa) — 30 mg (мг); Екстракт листя Базиліку (Ocimum sanctum) — 15 mg (мг).

Допоміжні речовини: консервант натрію бензоат.

Капсула: желюючий агент желатин, вода очищена, барвник понсо 4 R, барвник синій патентований, барвник титану діоксид, барвник кармоїзин, барвник флоксин В, консерванти метилпарабен та пропилпарабен, консервант лаурилсульфат натрію.

Форма випуску

По 15 капсул у блістері, по 4 блістери в упаковці.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531.

Глібофіт
Глібофіт капсули, №60
від 310,70 грн
В наявності в 488 аптеках
Ціни в аптеках
Глібофіт
Глібофіт капсули, №60
від 310,70 грн
Забронювати
Забронювати