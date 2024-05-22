Глібофіт (Glibofit) (321947) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Глібофіт інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: Екстракт листя Джимнеми звичайної (Gymnema sylvestre) — 100 mg (мг); Екстракт плодів Момордики (Momordica charantia) — 100 mg (мг); Екстракт листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) — 80 mg (мг); Камедь Коміфори (Commiphora mukul) — 50 mg (мг); Екстракт насіння Сизигіум ямболан (Syzygium cumini) — 50 mg (мг); Мумійо гімалайське (Asphaltum) — 40 mg (мг); Кореневище Імбиру (Zingiber officinale) — 40 mg (мг); Насіння Гуньби сінної (Trigonella foenum-graecum) — 35 mg (мг); Екстракт кореневища Пікрорхізи курроа (Picrorhiza kurroa) — 30 mg (мг); Екстракт листя Базиліку (Ocimum sanctum) — 15 mg (мг).
Допоміжні речовини: консервант натрію бензоат.
Капсула: желюючий агент желатин, вода очищена, барвник понсо 4 R, барвник синій патентований, барвник титану діоксид, барвник кармоїзин, барвник флоксин В, консерванти метилпарабен та пропилпарабен, консервант лаурилсульфат натрію.
Форма випуску
По 15 капсул у блістері, по 4 блістери в упаковці.
Термін придатності
3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531.