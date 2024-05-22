Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівВітатон кідс (Vitaton kids)

Вітатон кідс (Vitaton kids) (321945) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вітатон кідс (Vitaton kids)
Ціна в місті Київ
від 676,70 грн
Без рецепта
150 шт від 676,70 грн 30 шт від 204,07 грн 60 шт від 346,69 грн 80 шт Немає в наявності 40 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності
Більше
+3
В наявності в 422 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Пастилки желейні з вітамінами
Кількість штук в упаковці
150 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Вітатон кідс інструкція із застосування

Склад

Склад

Вміст активних речовин в чотирьох  таблетках:

%РДД:

Вітамін С

80 мг

100%

Нікотинова кислота

16 мг

100%

Вітамін Е

12 мг

100%

Пантотенова кислота

6 мг

100%

Вітамін B6

1,4 мг

100%

Фолієва кислота

200 мкг

100%

Біотин

 50 мкг

100%

Вітамін B12

2,5 мкг

100%

Цинк

1,5 мг

15%

Кальцій

160 мг

20%

допоміжні речовини: наповнювач: сорбітол; регулятори кислотності: лимонна кислота, карбонати натрію; речовини, що запобігають злипанню: полівінілпіролідон, поліетилен гліколь, магнієві солі жирних кислот; ароматизатори; колір: каротин; підсолоджувач: стевіоглікозиди.Продукт може містити лактозу (з молока).

*РДД- рекомендована добова доза.

Не містить цукру. Містить натуральний підсоложувач стевію.

Форма випуску

Шипучі таблетки, що розчиняються у роті, 50 таблеток.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 градусів, в сухому захищеному від світла і недоступному для дітей місці.

ВІТАТОН КІДС
ВІТАТОН КІДС пастилки желейні з вітамінами саше, №150
від 676,70 грн
В наявності в 422 аптеках
Ціни в аптеках
ВІТАТОН КІДС
ВІТАТОН КІДС пастилки желейні з вітамінами саше, №150
від 676,70 грн
Забронювати
Забронювати