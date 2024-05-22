Вітатон кідс (Vitaton kids) (321945) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вітатон кідс інструкція із застосування
Склад
Склад
Вміст активних речовин в чотирьох таблетках:
%РДД:
Вітамін С
80 мг
100%
Нікотинова кислота
16 мг
100%
Вітамін Е
12 мг
100%
Пантотенова кислота
6 мг
100%
Вітамін B6
1,4 мг
100%
Фолієва кислота
200 мкг
100%
Біотин
50 мкг
100%
Вітамін B12
2,5 мкг
100%
Цинк
1,5 мг
15%
Кальцій
160 мг
20%
допоміжні речовини: наповнювач: сорбітол; регулятори кислотності: лимонна кислота, карбонати натрію; речовини, що запобігають злипанню: полівінілпіролідон, поліетилен гліколь, магнієві солі жирних кислот; ароматизатори; колір: каротин; підсолоджувач: стевіоглікозиди.Продукт може містити лактозу (з молока).
*РДД- рекомендована добова доза.
Не містить цукру. Містить натуральний підсоложувач стевію.
Форма випуску
Шипучі таблетки, що розчиняються у роті, 50 таблеток.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 градусів, в сухому захищеному від світла і недоступному для дітей місці.