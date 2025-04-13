До складу Female Multiple входять вітаміни натурального походження (С, Е, В3, В2, В1, В5, В6, бета-каротин, фолієва кислота, В12, К, D2, суміш каротиноїдів, біотин, холін, інозітол, комплекс цитрусових біофлавоноїдів), мінерали в хелатних формах, що гарантує краще засвоєння та відсутність побічної дії (Кальцій, Магній, Залізо, Цинк, Марганець, Мідь, Хром, Бор, Селен, Йод).