Solgar Omnium® — мультивітамінний комплекс преміум класу. Омніум від Solgar має у своєму складі 36 необхідних компонентів, а саме: вітаміни, мінерали, суміш фітонутрієнтів, серед яких каротиноїди, ізофлавони та флавоноїди. Також у ньому є антиоксиданти, такі як, коензим Q-10, альфа-ліпоєва кислота та різноманітні види поліфенолів, котрі будуть боротися з вільними радикалами, уповільнюючи процес старіння.

Solgar Omnium® допомагає підтримувати оптимальний баланс поживних речовин у необхідній кількості для природнього функціонування організму, тонусу, укріплення імунітету та психо-фізичного благополуччя, особливо у випадку втоми та виснаження, які супроводжують зміни пори року.

У складі відсутні: глютен, пшениця, молочні продукти, цукор, штучні консерванти. Комплекс підходить вегетаріанцям.