Омніум (Omnium)
Омніум інструкція із застосування
Склад
Вітамін С (аскорбат кальцію [Ester-C®]) — 150 мг, вітамін Е (d-альфа токоферолу сукцинат) — 123,5 мг, пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) — 40 мг, холін (бітартрат) — 37,5 мг, інозитол — 37,5 мг, кальцій (бісгліцинат, аскорбат, пантотенат D-кальцію) — 32 мг, ніацин (вітамін В3) — 30 мг, вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) — 25 мг, стандартизований екстракт куркуми (містить 93% куркумінів — 23,25мг) — 25 мг, N-ацетил цистеїн — 25 мг, порошкоподібний екстракт (брокколі) — 25 мг, порошкоподібний екстракт соєвих паростків (забезпечує 2% ізофлавонів) — 25 мг, рибофлавін (вітамін В2) — 18 мг, магній (бісгліцинат оксид) — 16 мг, тіамін (вітамін В1) — 15 мг, поліфеноли (екстракт зеленого чаю, насіння винограду, кора сосни) — 10 мг, цитрусові біофлавоноїди — 6,5 мг, цинк — 5 мг, фосфатидилсерин — 5 мг, кверцетин — 5 мг, коензим Q-10 — 5 мг, альфа-ліпоєва кислота — 5 мг, залізо (бісгліцинат) — 4,5 мг, натуральне джерело бета каротину (забезпечує інші каротиноїди 6,5 мкг) — 2,5 мг, D-лімонен (цитрусові) порошкоподібний екстракт — 2,5 мг, марганець (бісгліцинат) — 1 мг, мідь (бісгліцинат) — 750 мкг, бор (цитрусова кислота, борна кислота) — 0,25 мг, фолієва кислота — 200 мкг, йод (йод калія) — 75 мкг, вітамін В12 (ціанокобаламін) — 50 мкг, D-біотин — 50 мкг, піколінат хрому — 50 мкг, селен (L-селенометіонін) — 35 мкг, вітамін К (фітоменадіон) — 10 мкг, вітамін D (D2 ергокальциферол) — 2,5 мкг.
Опис
Solgar Omnium® — мультивітамінний комплекс преміум класу. Омніум від Solgar має у своєму складі 36 необхідних компонентів, а саме: вітаміни, мінерали, суміш фітонутрієнтів, серед яких каротиноїди, ізофлавони та флавоноїди. Також у ньому є антиоксиданти, такі як, коензим Q-10, альфа-ліпоєва кислота та різноманітні види поліфенолів, котрі будуть боротися з вільними радикалами, уповільнюючи процес старіння.
Solgar Omnium® допомагає підтримувати оптимальний баланс поживних речовин у необхідній кількості для природнього функціонування організму, тонусу, укріплення імунітету та психо-фізичного благополуччя, особливо у випадку втоми та виснаження, які супроводжують зміни пори року.
У складі відсутні: глютен, пшениця, молочні продукти, цукор, штучні консерванти. Комплекс підходить вегетаріанцям.
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 2 таблетки на добу під час вживання їжі. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження при застосуванні
Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, жінки в період вагітності та лактації.
Форма випуску
30 таблеток.