Комплекс вітамінів для чоловіків (Complex vitamins for men)
Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
Комплекс вітамінів для чоловіків інструкція із застосування
Склад
|Кальцій (в якості карбонату, бісгліцінату, цитрату)
|133,3 мг
|Магній (в якості оксиду, цитрату, бісгліцінату)
|133,3 мг
|Вітамін С (в якості L-аскорбінової кислоти)
|133,3 мг
|Вітамін Е (в якості D-альфа-токоферолу сукцинат кислоти)
|89,3 мг
|Холін (в якості бітартрату)
|33,3 мг
|Інозіт
|33,3 мг
|Пантотенова кислота (в якості D-пантотенату, кальція)
|26,6 мг
|Вітамін В6 (в якості піридоксин гідрохлориду)
|25 мг
|Нікотинова кислота (вітамін В3 в якості нікотинаміду)
|20 мг
|Рибофлавін (вітамін В2, в якості рибофлавіну, рибофлавін-5-фосфату)
|18 мг
|Тіамін (вітамін В1, в якості тіаміну мононітрату)
|16,6 мг
|Комплекс цитрусових біофлавоноїдів
|8,3 мг
|Цинк (в якості бісгліцінату, оксиду)
|5 мг
|Натуральне джерело бета каротину
|1,83 мг
|Марганець (в якості бісгліцінату)
|0,66 мг
|Натуральне джерело лікопіну
|0,33 мг
|Бор (в якості борної кислоти)
|0,083 мг
|Мідь (в якості міді бісгліцінату)
|500 мкг
|Вітамін В12 (в якості цианокобаламіну)
|166,6 мкг
|Фолієва кислота (в якості птероілмоноглютамінової кислоти)
|133,3 мкг
|Біотин
|100 мкг
|Хром (в якості піколінату)
|66,6 мкг
|Селен (в якості L-селенометионину)
|66,6 мкг
|Йод (в якості йодистого калію)
|50 мкг
|Суміш каротиноїдів
|5 мкг
|Вітамін D2 (в якості ельгокальциферолу)
|3,3 мкг
Форма випуску
60 таблеток.