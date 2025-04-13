Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Комплекс вітамінів для чоловіків (Complex vitamins for men)

КОМПЛЕКС ВІТАМІНІВ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ таблетки флакон №60
Ціни в Київ
від 1054,26 грн
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Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки

Комплекс вітамінів для чоловіків інструкція із застосування

Склад

Кальцій (в якості карбонату, бісгліцінату, цитрату)133,3 мг
Магній (в якості оксиду, цитрату, бісгліцінату)133,3 мг
Вітамін С (в якості L-аскорбінової кислоти)133,3 мг
Вітамін Е (в якості D-альфа-токоферолу сукцинат кислоти)89,3 мг
Холін (в якості бітартрату)33,3 мг
Інозіт33,3 мг
Пантотенова кислота (в якості D-пантотенату, кальція)26,6 мг
Вітамін В6 (в якості піридоксин гідрохлориду)25 мг
Нікотинова кислота (вітамін В3 в якості нікотинаміду)20 мг
Рибофлавін (вітамін В2, в якості рибофлавіну, рибофлавін-5-фосфату)18 мг
Тіамін (вітамін В1, в якості тіаміну мононітрату)16,6 мг
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів8,3 мг
Цинк (в якості бісгліцінату, оксиду)5 мг
Натуральне джерело бета каротину1,83 мг
Марганець (в якості бісгліцінату)0,66 мг
Натуральне джерело лікопіну0,33 мг
Бор (в якості борної кислоти)0,083 мг
Мідь (в якості міді бісгліцінату)500 мкг
Вітамін В12 (в якості цианокобаламіну)166,6 мкг
Фолієва кислота (в якості птероілмоноглютамінової кислоти)133,3 мкг
Біотин100 мкг
Хром (в якості піколінату)66,6 мкг
Селен (в якості L-селенометионину)66,6 мкг
Йод (в якості йодистого калію)50 мкг
Суміш каротиноїдів5 мкг
Вітамін D2 (в якості ельгокальциферолу)3,3 мкг

Форма випуску

60 таблеток.