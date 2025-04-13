Біологічно активні речовини зеленого чаю регулюють жировий і вуглеводний обмін, сприяють нормалізації ваги, підвищенню витривалості при фізичній і розумовій напрузі. Поліфеноли (катехін, епікатехін та ін.), що містяться в зеленому чаї, мають виражену Р-вітамінну активність — зміцнюють стінки кровоносних судин, роблять їх більш еластичними, сприяють зменшенню крихкості і проникності капілярів.

Одночасно з поліфенолами в зеленому чаї містяться кофеїн, теофілін, таніни, які надають легку тонізуючу дію. Поліфеноли також проявляють високу антиоксидантну активність, захищають клітини організму від негативного впливу вільних радикалів, уповільнюють процеси старіння організму, розвиток остеопорозу, діабету, онкологічних захворювань. Велика кількість різних амінокислот, аскорбінова кислота, макро- і мікроелементи, що входять до складу зеленого чаю, надає позитивний вплив на організм людини в цілому.

Аскорбінова кислота (вітамін С) є активним учасником регуляції окисно-відновних процесів в організмі, регулює вуглеводний обмін, процес згортання крові, регенерацію тканин, зменшує проникність судинних стінок, має виражені антиоксидантні властивості.