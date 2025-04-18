Зелений чай екстракт (Green tea extract)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
280,00
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
279,97
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
280,00
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
293,94
Економія при броні: -8,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
293,94
Економія при броні: -8,82 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
279,97
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
280,00
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
293,95
Економія при броні: -8,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
279,97
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
279,97
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
293,94
Економія при броні: -8,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
279,97
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
279,97
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
293,94
Економія при броні: -8,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
7.3 км
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ ЕКСТРАКТ ОСОКОР капсули 500 мг №60
Красота та Здоров'я
279,97
Економія при броні: -8,40 грн