перед вживанням вміст одного саше висипати в пляшечку для годування або в чашку. Додати 100 мл теплої прокип’яченої води. Перемішати рідину до розчинення порошку. Напій не підсолоджувати. Давати дитині після годування, а при необхідності — між годуваннями.

1 чайна ложка містить 5 мл напою.

Новонародженим віком:

• 2 тиж–2 міс — по 5 мл 3–4 рази на добу;

• 2–3 міс — по 10 мл 3–4 рази на добу;

• 3 міс–1 рік — по 10–15 мл 4–5 разів на добу.

Дітям віком 1–4 роки — по 50 мл 2–3 рази на добу.

Жінкам, які годують груддю, — до 300 мл напою на добу.

Добова кількість екстракту фенхелю і масла фенхелю:



Вік Екстракт фенхелю, мг Масло фенхелю, мг Немовлята віком 2 тиж–2 міс 38–50 0,36–0,48 Немовлята віком 2–3 міс 75–100 0,72–0,96 Немовлята віком 3 міс–1 рік 100–188 0,96–1,8 Діти віком 1–4 років 250–375 2,4–3,6 Дорослі <750 <7,2

Не слід перевищувати рекомендовані кількості. Для визначення тривалості вживання рекомендується проконсультуватися з лікарем.