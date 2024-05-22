ДОБАВКА ДІЄТИЧНА БЕБІПЛАНТ (BEBIPLANT) (321872) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА БЕБІПЛАНТ інструкція із застосування
Характеристика
біологічно активні речовини, що входять до складу дієтичної добавки Бебіплант, сприяють зменшенню газоутворення та нормалізують моторику кишечнику, послаблюють кишкові спазми, покращують відходження газів.
За рекомендацією лікаря вживають з метою попередження та зменшення вираженості кольок у немовлят, усунення дискомфорту з боку ШКТ, який виявляється надлишковим газоутворенням, спазмами кишечнику.
Не використовувати в якості замінника збалансованого харчування і здорового способу життя.
Рекомендації з вживання
перед вживанням вміст одного саше висипати в пляшечку для годування або в чашку. Додати 100 мл теплої прокип’яченої води. Перемішати рідину до розчинення порошку. Напій не підсолоджувати. Давати дитині після годування, а при необхідності — між годуваннями.
1 чайна ложка містить 5 мл напою.
Новонародженим віком:
• 2 тиж–2 міс — по 5 мл 3–4 рази на добу;
• 2–3 міс — по 10 мл 3–4 рази на добу;
• 3 міс–1 рік — по 10–15 мл 4–5 разів на добу.
Дітям віком 1–4 роки — по 50 мл 2–3 рази на добу.
Жінкам, які годують груддю, — до 300 мл напою на добу.
Добова кількість екстракту фенхелю і масла фенхелю:
|Вік
|Екстракт фенхелю, мг
|Масло фенхелю, мг
|Немовлята віком 2 тиж–2 міс
|38–50
|0,36–0,48
|Немовлята віком 2–3 міс
|75–100
|0,72–0,96
|Немовлята віком 3 міс–1 рік
|100–188
|0,96–1,8
|Діти віком 1–4 років
|250–375
|2,4–3,6
|Дорослі
|<750
|<7,2
Не слід перевищувати рекомендовані кількості. Для визначення тривалості вживання рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
не рекомендується вживати при цукровому діабеті, у період вагітності. Перш ніж використовувати дієтичну добавку, слід порадитися з лікарем при гіперглікемії, глюкозурії, глікогенозах, встановленій непереносимості деяких цукрів. Через вміст лактози та глюкози Бебіплант не рекомендується вживати дітям з галактоземією, лактазною недостатністю або синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози.
Побічна дія
можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів продукту.
При виникненні небажаних явищ при вживанні дієтичної добавки слід проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C у сухому, захищеному від світла місці.