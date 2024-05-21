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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залозиXL-здоров'я простаті (XL- health for prostate)

XL-здоров'я простаті (XL- health for prostate) (321871) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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XL-здоров'я простаті (XL- health for prostate)
Ціна в місті Київ
від 146,63 грн
Без рецепта
30 шт, 500 мг від 146,63 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози