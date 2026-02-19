Найважливішою функцією вітаміну D3 є регулювання метаболізму кальцію та фосфору, що сприяє нормальному формуванню і росту кісток.

Вітамін D3 необхідний для нормального розвитку дитячого організму — впливає на всмоктування кальцію і сприяє підтримці його відповідного рівня у крові. При недостатньому рівні вітаміну D3 в організмі засвоюється лише 10–15% кальцію, який поступає із продуктами харчування. Окрім впливу на мінеральний обмін, вітамін D3 впливає на обмін речовин (синтез ліпідів, білків, ферментів, гормонів), регулює функції органів та систем (серцево-судинної системи, печінки, нирок, підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту). Вітамін D3 приймає, також, участь у функціонуванні імунної системи, недостатність його призводить до збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.

Частина необхідної дози Вітаміну D3 природнім способом утворюється у шкірі під впливом сонячного світла і у невеликих кількостях надходить в організм з харчуванням. Проте, такого поповнення недостатньо, зважаючи на обмежений вплив сонячного світла (синтез відбувається лише в ясні літні дні з червня по серпень) та невелику кількість вітаміну D3 в продуктах харчування. Недостатність вітаміну D3 в період швидкого росту дитини призводить до рахіту, у дорослих — до остеомаляції, у вагітних жінок — до появи симптомів тетанії і не утворення зубної емалі у немовлят.