Олідетрим (Olidetrim)
Олідетрим інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
основні речовини: олія MCT (жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга), вітамін D3 (холекальциферол) — 25 мкг (1000 МО);
допоміжні речовини: оболонка капсули: желатин, гліцерин.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г/1 капсулу: білки – 0 г/0 г, вуглеводи — 0 г/0 г, жири — 99,8 г/0,38 г, вітамін D3 — 6,58 мг/25 мкг; 3693 кДж/898 ккал/14 кДж/3,4 ккал.
Для поповнення дефіциту вітаміну D у дітей від 4 місяців.
Дія
Найважливішою функцією вітаміну D3 є регулювання метаболізму кальцію та фосфору, що сприяє нормальному формуванню і росту кісток.
Вітамін D3 необхідний для нормального розвитку дитячого організму — впливає на всмоктування кальцію і сприяє підтримці його відповідного рівня у крові. При недостатньому рівні вітаміну D3 в організмі засвоюється лише 10–15% кальцію, який поступає із продуктами харчування. Окрім впливу на мінеральний обмін, вітамін D3 впливає на обмін речовин (синтез ліпідів, білків, ферментів, гормонів), регулює функції органів та систем (серцево-судинної системи, печінки, нирок, підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту). Вітамін D3 приймає, також, участь у функціонуванні імунної системи, недостатність його призводить до збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.
Частина необхідної дози Вітаміну D3 природнім способом утворюється у шкірі під впливом сонячного світла і у невеликих кількостях надходить в організм з харчуванням. Проте, такого поповнення недостатньо, зважаючи на обмежений вплив сонячного світла (синтез відбувається лише в ясні літні дні з червня по серпень) та невелику кількість вітаміну D3 в продуктах харчування. Недостатність вітаміну D3 в період швидкого росту дитини призводить до рахіту, у дорослих — до остеомаляції, у вагітних жінок — до появи симптомів тетанії і не утворення зубної емалі у немовлят.
Рекомендації щодо застосування
Може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D3 для профілактики рахіту у дітей грудного (діти віком від чотирьох місяців до одного року) та раннього віку (діти віком від одного до трьох років), а також у дітей від трьох років та дорослих. Регулює всмоктування та засвоєння кальцію, фосфору в організмі.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза
Перед застосування слід відкрити капсулу. Для відкриття капсули необхідно прокрутити і відірвати верхню її частину (головку). Застосовувати дієтичну добавку, в залежності від віку дитини та способу яким вона може вжити добавку:
- видавити вміст капсули безпосередньо в ротову порожнину дитини, перед годуванням;
- видавити вміст капсули у чайну ложку питної води, молока чи дитячого харчування; нанести вміст капсули на пустушку та дати її дитині на 20–30 хв; нанести вміст капсули на сосок грудної залози матері-годувальниці перед годуванням дитини.
Будьте обережні при видавлюванні вмісту капсули, щоб не упустити капсулу в ротову порожнину (аби уникнути можливості вдавитися капсулою) і обережно здавлюйте капсулу, щоб не призвести до розбризкування її вмісту. Вживати одразу після відкриття.
Доношеним здоровим дітям грудного віку (діти від чотирьох місяців до одного року) та дітям раннього віку (діти віком від одного року до трьох років), дітям від трьох років до шести років давати щоденно по 1 капсулі на добу (за виключенням трьох літніх місяців або за рекомендаціями лікаря).
В інших випадках дозу призначає лікар.
Увага!
Для розведення вмісту капсули використовувати воду гарантованої безпеки та якості.
Неприпустиме використання питної води з колодязів та каптажних джерел.
Особливості щодо застосування
Перед застосуванням та при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів обов'язкова консультація лікаря. Дітям грудного віку, котрі вигодовуються із застосуванням адаптованих сумішей, що містять вітаміни групи D, у кількостях добової фізіологічної потреби, давати додаткову дієтичну добавку «ОліДЕТРИМ» не потрібно. При змішаному вигодовуванні, лікар призначає індивідуальну добову дозу дієтичної добавки «ОліДЕТРИМ», виходячи з розрахунку вмісту вітаміну D у адаптованих сумішах та грудному молоці, а також продуктах харчування. Не застосовувати одночасно з препаратами, що містять вітаміни групи D. Перед застосуванням та в процесі застосування необхідно контролювати вміст кальцію в сечі.
Застереження щодо застосування
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не використовувати дієтичної добавку «ОліДЕТРИМ» після строку придатності.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Форма випуску
М'які желатинові капсули типу twist-off № 30 (10х3): по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.
Маса 1 капсули: 0,6 г ± 10%.
Маса нетто 1 упаковки (30 капсул): 18 г.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 C дo 25 C.