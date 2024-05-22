Біовітон (Bioviton) (321815) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 224,79 грн
Без рецепта
Виробник
Lifecare Neuro Products
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Біовітон інструкція із застосування
Склад
БІОВІТОН — базисна комбінація вітамінів і мінералів для щоденної підтримки здоров'я і енергетичного обміну організму.
Кожна таблетка містить:
- Бета-каротин 10% - 6 мг;
- Вітамін В1 - 1,6 мкг;
- Вітамін В2 - 2 мкг;
- Вітамін В6 - 2 мкг;
- Вітамін В12 - 2,4 мкг;
- Фолієва кислота - 400 мкг;
- Вітамін Д3 - 400 МО;
- Вітамін Е - 20 мкг;
- Селен - 60 мкг;
- Цинку сульфат моногідрат - 15 мкг;
- Міді оксид - 2,5 мкг;
- Магнію хлорид - 1,4 мкг;
- Хлорид хрому - 65 мкг;
- Калію йодид - 0,1 мкг;
- Заліза фумарат - 30 мкг;
- Марганець сірчанокислий - 4 мкг;
- Екстракт женьшеню - 42,5 мкг;
- Лікопін 10% - 2500 мкг;
- L-лізину моногідрохлорид - 50 мкг.
Показання до застосування
- як антиоксидантний комплекс;
- в якості додаткового джерела вітамінів і мінералів;
- корекція станів, пов'язаних з підвищеною потребою у вітамінах (період одужання після перенесених захворювань, підвищені фізичні та нервово-психічні навантаження);
- зниження опірності до інфекційних захворювань (як підтримка імунної системи);
- підтримуюча терапія при хронічних захворюваннях, у післяопераційний період, після інтенсивної терапії антибіотиками і хіміотерапевтичними препаратами;
- для поліпшення реологічних властивостей крові.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
По 1–2 таблетки в день або за рекомендацією лікаря. Таблетку слід приймати цілою, не розжовуючи та не розламуючи.
Форма випуску
30 таблеток в упаковці.
Термін придатності
3 роки з дати виготовлення.
Умови зберігання
Зберігати в прохолодному, захищеному від світла та вологи місці, недоступному для дітей.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем.
від 224,79 грн
Біовітон таблетки, №30
від 224,79 грн