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Біовітон (Bioviton) (321815) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біовітон (Bioviton)
Ціна в місті Київ
від 224,79 грн
Без рецепта
30 шт від 224,79 грн
В наявності в 6 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Біовітон інструкція із застосування

Склад

БІОВІТОН — базисна комбінація вітамінів і мінералів для щоденної підтримки здоров'я і енергетичного обміну організму.

Кожна таблетка містить:

  • Бета-каротин 10% - 6 мг;
  • Вітамін В1 - 1,6 мкг;
  • Вітамін В2 - 2 мкг;
  • Вітамін В6 - 2 мкг;
  • Вітамін В12 - 2,4 мкг;
  • Фолієва кислота - 400 мкг;
  • Вітамін Д3 - 400 МО;
  • Вітамін Е - 20 мкг;
  • Селен - 60 мкг;
  • Цинку сульфат моногідрат - 15 мкг;
  • Міді оксид - 2,5 мкг;
  • Магнію хлорид - 1,4 мкг;
  • Хлорид хрому - 65 мкг;
  • Калію йодид - 0,1 мкг;
  • Заліза фумарат - 30 мкг;
  • Марганець сірчанокислий - 4 мкг;
  • Екстракт женьшеню - 42,5 мкг;
  • Лікопін 10% - 2500 мкг;
  • L-лізину моногідрохлорид - 50 мкг.

Показання до застосування

  • як антиоксидантний комплекс;
  • в якості додаткового джерела вітамінів і мінералів;
  • корекція станів, пов'язаних з підвищеною потребою у вітамінах (період одужання після перенесених захворювань, підвищені фізичні та нервово-психічні навантаження);
  • зниження опірності до інфекційних захворювань (як підтримка імунної системи);
  • підтримуюча терапія при хронічних захворюваннях, у післяопераційний період, після інтенсивної терапії антибіотиками і хіміотерапевтичними препаратами;
  • для поліпшення реологічних властивостей крові.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

По 1–2 таблетки в день або за рекомендацією лікаря. Таблетку слід приймати цілою, не розжовуючи та не розламуючи.

Форма випуску

30 таблеток в упаковці.

Термін придатності

3 роки з дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в прохолодному, захищеному від світла та вологи місці, недоступному для дітей.

Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем.

Біовітон
Біовітон таблетки, №30
від 224,79 грн
В наявності в 6 аптеках
Ціни в аптеках
Біовітон
Біовітон таблетки, №30
від 224,79 грн
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