Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТГастроцид (Gastrocid) Гастроцид (Gastrocid) (321636) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Астрафарм Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ