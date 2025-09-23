Дієтичні добавки — антиоксиданти

Куркума (Turmeric)

КУРКУМА ОРГАНІЧНА капсули 500 мг №40
Ціни в Київ
від 428,60 грн
В 125 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Фіто Фарма
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
40 шт.