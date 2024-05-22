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Ведмежата вітамінні (Gummy with vitamins) (321619) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ведмежата вітамінні (Gummy with vitamins)
Ціна в місті Київ
від 143,22 грн
Без рецепта
30 шт від 143,22 грн 60 шт від 255,69 грн
В наявності в 26 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Пастилки жувальні
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Ведмежата вітамінні інструкція із застосування

Спосіб застосування

Приймати від 4 до 11 років по 1–2 пастилки в день, з 12 до 17 років — по 1–3 пастилки в день після їди.

Форма випуску

60 жувальних пастилок по 2,5 г в полімерній банці.

Дана продукція не є лікарським засобом.

ВЕДМЕЖАТА ВІТАМІННІ
ВЕДМЕЖАТА ВІТАМІННІ пастилки жувальні вишневі, №30
від 143,22 грн
В наявності в 26 аптеках
Ціни в аптеках
ВЕДМЕЖАТА ВІТАМІННІ
ВЕДМЕЖАТА ВІТАМІННІ пастилки жувальні вишневі, №30
від 143,22 грн
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