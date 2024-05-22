Ведмежата вітамінні (Gummy with vitamins) (321619) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 143,22 грн
Без рецепта
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Пастилки жувальні
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Ведмежата вітамінні інструкція із застосування
Спосіб застосування
Приймати від 4 до 11 років по 1–2 пастилки в день, з 12 до 17 років — по 1–3 пастилки в день після їди.
Форма випуску
60 жувальних пастилок по 2,5 г в полімерній банці.
Дана продукція не є лікарським засобом.
ВЕДМЕЖАТА ВІТАМІННІ пастилки жувальні вишневі, №30
від 143,22 грн