Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітатон (Vitaton) Вітатон (Vitaton) (321608) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 551,50 грн Без рецепта 100 шт, 6 г від 551,50 грн 1 шт, 6 г від 12,61 грн 50 шт, 6 г Немає в наявності 150 шт, 8 г Немає в наявності Більше +1 В наявності в 438 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Newtone Pharma Limited Форма випуску Льодяники Дозування 6 г Кількість штук в упаковці 100 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин