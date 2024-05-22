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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітатон (Vitaton)

Вітатон (Vitaton) (321608) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітатон (Vitaton)
Ціна в місті Київ
від 551,50 грн
Без рецепта
100 шт, 6 г від 551,50 грн 1 шт, 6 г від 12,61 грн 50 шт, 6 г Немає в наявності 150 шт, 8 г Немає в наявності
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В наявності в 438 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Льодяники
Дозування
6 г
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин