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Вітатон мультивітамін (Vitaton multivitamin) (321601) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітатон мультивітамін (Vitaton multivitamin)
Ціна в місті Київ
від 876,00 грн
Без рецепта
100 шт, 6 г від 876,00 грн 100 шт, 6 г від 986,74 грн
В наявності в 248 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Льодяники
Дозування
6 г
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів 4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи

Вітатон мультивітамін інструкція із застосування

Склад

У 4 льодяниках:

активні інгредієнти: вітамін С - 80 мг, нікотинова кислота (В3) - 16 мг, вітамін Е (dl-a-токоферолацітат) - 12 мг, вітамін В6 - 1,4 мг, фолієва кислота (В9) - 200 мкг, біотин (В7) - 50 мкг, вітамін В12 - 2 мкг, вітамін А (ретинілпальмітат) - 400 мкг;

допоміжні речовини: цукор, глюкозний сироп, регулятор кислотності лимонна кислота, ароматизатори (апельсин, лимон, вишня, яблуко), натуральний барвник куркумін, кармін, мідні комплекси хлорофілів, карміни, норбіксин.

Без ГМО.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів продукту. У період вагітності і лактації перед початком прийому рекомендується консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

Форма випуску

Льодяники, вага нетто в пластиковій упаковці 0,6 кг (100 льодяників х 6 Г_ + 5%).

Термін придатності

12 місяців.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ° С, в сухому захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник

Zaklad Cukierniczy "Michal" s.c., Польща для Newtone Pharma Limited, Великобританія.

ВІТАТОН ЛЬОДЯНИКИ МУЛЬТИВІТАМІН
ВІТАТОН ЛЬОДЯНИКИ МУЛЬТИВІТАМІН льодяники 6 г банка поліпропіленова Immunity, №100
від 876,00 грн
В наявності в 248 аптеках
Ціни в аптеках
ВІТАТОН ЛЬОДЯНИКИ МУЛЬТИВІТАМІН
ВІТАТОН ЛЬОДЯНИКИ МУЛЬТИВІТАМІН льодяники 6 г банка поліпропіленова Immunity, №100
від 876,00 грн
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