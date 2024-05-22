Вітатон мультивітамін (Vitaton multivitamin) (321601) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вітатон мультивітамін інструкція із застосування
Склад
У 4 льодяниках:
активні інгредієнти: вітамін С - 80 мг, нікотинова кислота (В3) - 16 мг, вітамін Е (dl-a-токоферолацітат) - 12 мг, вітамін В6 - 1,4 мг, фолієва кислота (В9) - 200 мкг, біотин (В7) - 50 мкг, вітамін В12 - 2 мкг, вітамін А (ретинілпальмітат) - 400 мкг;
допоміжні речовини: цукор, глюкозний сироп, регулятор кислотності лимонна кислота, ароматизатори (апельсин, лимон, вишня, яблуко), натуральний барвник куркумін, кармін, мідні комплекси хлорофілів, карміни, норбіксин.
Без ГМО.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів продукту. У період вагітності і лактації перед початком прийому рекомендується консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Форма випуску
Льодяники, вага нетто в пластиковій упаковці 0,6 кг (100 льодяників х 6 Г_ + 5%).
Термін придатності
12 місяців.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ° С, в сухому захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Виробник
Zaklad Cukierniczy "Michal" s.c., Польща для Newtone Pharma Limited, Великобританія.