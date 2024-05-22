Гепаризин капсули (Heparhizine capsules) (321590) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Гепаризин капсули інструкція із застосування
Характеристика
за рекомендацією лікаря як дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело незамінної сірковмісної амінокислоти ― метіоніну і природних біологічно активних компонентів: гліцину ― замінної амінокислоти, яка стимулює утворення глікогену печінкою, регулює обмін речовин, має антитоксичні, антиоксидантні, детоксикаційні та гепатопротекторні властивості, і гліциризину (калієва і кальцієва сіль гліциризинової кислоти), структурна схожість якого з гормонами зумовлює його біологічну активність (противірусну, протизапальну, антиалергічну, імуномодулюючу властивість) з метою:
- поліпшення функціонального стану печінки і профілактики ускладнень при хронічних гепатитах, зокрема вірусного походження;
- ефективного антивірусного захисту від проникнення вірусів;
- підвищення розумової працездатності;
- поліпшення функціонального стану шкіри і створення оптимальних умов функціонування організму при дерматиті й екземі.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим по 2 капсули 3 рази на добу після прийому їжі, дітям віком ≥3 роки ― по 1 капсулі 3 рази на добу після прийому їжі; запивати питною водою. Тривалість вживання визначає лікар індивідуально. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку Гепаризин не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів, гострі вірусні гепатити, АГ, період вагітності та годування грудьми.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.