за рекомендацією лікаря як дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело незамінної сірковмісної амінокислоти ― метіоніну і природних біологічно активних компонентів: гліцину ― замінної амінокислоти, яка стимулює утворення глікогену печінкою, регулює обмін речовин, має антитоксичні, антиоксидантні, детоксикаційні та гепатопротекторні властивості, і гліциризину (калієва і кальцієва сіль гліциризинової кислоти), структурна схожість якого з гормонами зумовлює його біологічну активність (противірусну, протизапальну, антиалергічну, імуномодулюючу властивість) з метою:

- поліпшення функціонального стану печінки і профілактики ускладнень при хронічних гепатитах, зокрема вірусного походження;

- ефективного антивірусного захисту від проникнення вірусів;

- підвищення розумової працездатності;

- поліпшення функціонального стану шкіри і створення оптимальних умов функціонування організму при дерматиті й екземі.