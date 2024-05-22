Ворміл Фіто може бути рекомендований лікарем у якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження з антиоксидантними властивостями з метою підтримки нормальної функції органів травлення, зокрема жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і кишечнику, що сприяє зниженню інтоксикації організму, спричиненої глистною інвазією та загальному зміцненню організму. Перед застосуванням обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Спосіб вживання та дози

Капсули



Вік Періоди прийому капсул 1—14-й день 15–24-й день 25–30-й день 6–12 років По 1 капсулі 2 рази на добу Перерва По 1 капсулі 2 рази на добу Дорослі та діти старші 12 років По 1 капсулі 3 рази на добу Перерва По 1 капсулі 3 рази на добу

Сироп

Вживати за 30–60 хв до їди. Діти 6–12 років — на курс необхідно 40 капсул. Дорослі та діти віком старше 12 років — на курс необхідно 60 капсул. У подальшому — 1 раз на тиждень, приймати дорослим по 3 капсули (або 2 капсули для дітей) протягом 1–2 міс або за призначенням лікаря. Рекомендується вживати через 1 год після вживання будь-якого іншого продукту. За рекомендацією лікаря курси можна повторювати.



Вік Періоди прийому сиропу 1—14-й день 15–24-й день 25–30-й день 3 роки 2,5 мл 2 рази на добу Перерва 2,5 мл 2 рази на добу 4—6 років 5 мл 2 рази на добу Перерва 5 мл 2 рази на добу 7—12 років 10 мл 2 рази на добу Перерва 10 мл 2 рази на добу Дорослі та діти старші 12 років 10 мл 3 рази на добу Перерва 10 мл 3 рази на добу

Тривалість вживання: 1 міс (з перервою) або за призначенням лікаря. У подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем. Рекомендується вживати через 1 год після вживання будь-якого іншого продукту.