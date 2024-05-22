ВОРМІЛ ФІТО (VORMIL PHYTO) (321560) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВОРМІЛ ФІТО інструкція із застосування
Характеристика
Ворміл Фіто — це рослинний комплекс, який сприяє зниженню інтоксикації, спричиненої глистною інвазією. Містить 13 рослинних компонентів, 8 з яких проявляють антигельмінтні властивості. Ворміл Фіто сприяє відновленню слизової оболонки кишечнику при гельмінтозах, підтримці нормальної функції органів травлення, загальному зміцненню організму.
Вплив оздоровчого комплексу Ворміл Фіто зумовлений сукупністю властивостей його компонентів, які проявляються одночасно.
Малотус філіпінський (Mallotus philippynensis) — широко використовується в традиційній та народній медицині при паразитарних інфекціях ШКТ та шкіри. Як глистогінний засіб ефективний при лікуванні фасциолезу — гельмінтозу, який характеризується ураженням гепатобіліарної системи і тривалим хронічним перебігом. Проявляє також антиоксидантні властивості.
Ембелія смородинова (Embelia ribes) — сприяє покращенню роботи травної системи і зменшенню вираженості метеоризму, газоподібної відрижки і запорів. Виявляє антигельмінтну активність.
Бутея однонасіннева (Butea frondosa) — квіти найчастіше використовуються в традиційній медицині при гепатитах різної етіології. Завдяки притаманним рослині протизапальним властивостям застосовують також при циститі й артриті. Спиртовий екстракт квіток має також збуджувальні властивості. Насіння дерева проявляє антигельмінтну і проносну активність.
Кассія трубчата (Cassia fistula) — протягом багатьох років використовується при запорах, шлунково-кишкових розладах, таких як коліки, метеоризм, виразки різних відділів шлунка та кишечнику. Проявляє антигельмінтні властивості.
Сить округла (Cyperus rotundus) — сприяє загоєнню ран. Є стимулятором апетиту, покращує травлення.
Псоралея ліщинолистна (Psoralea corylifolia) — використовується для покращення апетиту, усуненні розладів шлунка, діареї, дизентерії, газів та глистів.
Селера (Apium graveolens) — використовувався у якості глистогінного засобу, має спазмолітичну, вітрогонну, сечогінну, проносну, седативну, стимулювальну і тонізувальну властивості.
Гарденія гумміфера (Gardenia gummifera) — має протиглистні властивості, також їй притаманна антибактеріальна активність, завдяки чому вона використовується при різних інфекціях і ранах. Рослина має протизапальні та знеболювальні властивості. Нормалізує процеси травлення і покращує перистальтику кишечнику.
Кмин звичайний (Carum carvi) — має антигістамінні, антисептичні, спазмолітичні, вітрогінні і глистогінні властивості.
Райтія антидизентерійна (Holarrhena antidysenterica) — відома під назвою «курчі» в Індії, насіння курчі має антибактеріальні властивості, використовується при кишкових паразитарних інфекціях.
Гранат звичайний (Punica granatum) — використовується для лікування ангіни, кашлю, інфекцій сечовивідних шляхів, органів травлення, захворювань шкіри, артриту і як глистогінний засіб. Також має антиоксидантні властивості, які є в 3 рази вищими, ніж у червоного вина і зеленого чаю.
Куркума довга (Curcuma longa) — завдяки антиоксидантним, гепатопротекторним, протизапальним, антимікробним властивостям багато століть використовується в медицині. Екстракти куркуми володіють більш вираженими антиоксидантними властивостями, ніж вітаміни С та Е.
Ембліка лікарська (Emblica officinalis) — має антиоксидантні і адаптогенні властивості. Містить багато вітаміну С в натуральній формі (в 30 разів більше вітаміну С, ніж апельсини), мінералів, амінокислот і пектину; прискорює процес регенерації клітин.
Рекомендації з вживання
Ворміл Фіто може бути рекомендований лікарем у якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження з антиоксидантними властивостями з метою підтримки нормальної функції органів травлення, зокрема жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і кишечнику, що сприяє зниженню інтоксикації організму, спричиненої глистною інвазією та загальному зміцненню організму. Перед застосуванням обов’язково проконсультуватися з лікарем.
Спосіб вживання та дози
Капсули
|Вік
|Періоди прийому капсул
|1—14-й день
|15–24-й день
|25–30-й день
|6–12 років
|По 1 капсулі 2 рази на добу
|Перерва
|По 1 капсулі 2 рази на добу
|Дорослі та діти старші 12 років
|По 1 капсулі 3 рази на добу
|Перерва
|По 1 капсулі 3 рази на добу
Сироп
Вживати за 30–60 хв до їди. Діти 6–12 років — на курс необхідно 40 капсул. Дорослі та діти віком старше 12 років — на курс необхідно 60 капсул. У подальшому — 1 раз на тиждень, приймати дорослим по 3 капсули (або 2 капсули для дітей) протягом 1–2 міс або за призначенням лікаря. Рекомендується вживати через 1 год після вживання будь-якого іншого продукту. За рекомендацією лікаря курси можна повторювати.
|Вік
|Періоди прийому сиропу
|1—14-й день
|15–24-й день
|25–30-й день
|3 роки
|2,5 мл 2 рази на добу
|Перерва
|2,5 мл 2 рази на добу
|4—6 років
|5 мл 2 рази на добу
|Перерва
|5 мл 2 рази на добу
|7—12 років
|10 мл 2 рази на добу
|Перерва
|10 мл 2 рази на добу
|Дорослі та діти старші 12 років
|10 мл 3 рази на добу
|Перерва
|10 мл 3 рази на добу
Тривалість вживання: 1 міс (з перервою) або за призначенням лікаря. У подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем. Рекомендується вживати через 1 год після вживання будь-якого іншого продукту.
Особливості застосування
застереження при вживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації, вік до 3 років. Особи похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з лікарями. Не використовувати як замінник повноцінного та збалансованого харчування! Не перевищувати рекомендовану добову дозу!
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °С. Не використовувати після закінчення терміну придатності. Термін зберігання: 36 міс.