Дітям віком від 3 років - по 1 таблетці на добу після прийому їжі; дітям віком 4–10 років - по 2 таблетки на добу після прийому їжі; дітям віком старше 11 років - по 3 таблетки на добу після прийому їжі. Курс прийому - 1 місяць, подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.