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Активал кід екстра (Actival kid extra) (321540) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Активал кід екстра (Actival kid extra)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Активал кід екстра інструкція із застосування

Склад

Ретинолу ацетат - 400 мкг, рибофлавін - 0.7 мг, пантотенова кислота - 3 мг, піридоксин - 0.7 мг, ціанокобаламін - 1.25 мкг, кальциферол - 5 мкг, кислота аскорбінова - 60 мг, фітоменадіон - 15 мкг, ніацин - 8 мг, оксид цинку - 6.2 мг, токоферол - 6 мг, залізо (98%) - 5.0 мг, селеніт натрію - 4.42 мг, мідь - 0.73 мг, фолієва кислота - 100 мкг, йодид калію - 100 мкг, біотин - 25 мкг, екстракт ацероли - 27.3 мг.

Спосіб застосування та дози

Дітям віком від 3 років - по 1 таблетці на добу після прийому їжі; дітям віком 4–10 років - по 2 таблетки на добу після прийому їжі; дітям віком старше 11 років - по 3 таблетки на добу після прийому їжі. Курс прийому - 1 місяць, подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Форма випуску

Жувальні таблетки масою 900 мг, по 50 шт. у полімерній банці, у картонній упаковці.