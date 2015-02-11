Активал кід екстра (Actival kid extra) (321540) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Активал кід екстра інструкція із застосування
Склад
Ретинолу ацетат - 400 мкг, рибофлавін - 0.7 мг, пантотенова кислота - 3 мг, піридоксин - 0.7 мг, ціанокобаламін - 1.25 мкг, кальциферол - 5 мкг, кислота аскорбінова - 60 мг, фітоменадіон - 15 мкг, ніацин - 8 мг, оксид цинку - 6.2 мг, токоферол - 6 мг, залізо (98%) - 5.0 мг, селеніт натрію - 4.42 мг, мідь - 0.73 мг, фолієва кислота - 100 мкг, йодид калію - 100 мкг, біотин - 25 мкг, екстракт ацероли - 27.3 мг.
Спосіб застосування та дози
Дітям віком від 3 років - по 1 таблетці на добу після прийому їжі; дітям віком 4–10 років - по 2 таблетки на добу після прийому їжі; дітям віком старше 11 років - по 3 таблетки на добу після прийому їжі. Курс прийому - 1 місяць, подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.
Форма випуску
Жувальні таблетки масою 900 мг, по 50 шт. у полімерній банці, у картонній упаковці.