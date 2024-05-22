Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінокЕПІГАЛІН® БРЕСТ (EPIGALIN® BREST)

ЕПІГАЛІН® БРЕСТ (EPIGALIN® BREST) (321463) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
ЕПІГАЛІН<sup>&reg;</sup> БРЕСТ (EPIGALIN<sup>&reg;</sup> BREST)
Ціна в місті Київ
від 341,70 грн
Без рецепта
30 шт, 385 мг від 341,70 грн 30 шт, 408 мг від 359,82 грн
В наявності в 660 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
385 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.4. Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок

ЕПІГАЛІН БРЕСТ інструкція із застосування

Характеристика

Епігалін Брест є додатковим джерелом 3,3–дііндолілметану (димерна форма індол-3-карбінолу (Indole-3-carbinol)), епігалокатехіну-3-галлату (Epigallocatechin gallate (EGCG)), а також комплексу біологічно активних речовин, що містяться в екстракті прутняку звичайного (Vitex agnus-castus L.), які нормалізують функціональний стан молочних залоз у жінок при фіброзно-кістозної мастопатії, циклічній масталгії, передменструальному синдромі, а також для попередження розвитку гіперпластичних процесів в молочних залозах та репродуктивних органах, які потребують зниження рівня пролактину, нормалізації метаболізму естрогенів, пригнічуючи патологічний ріст клітин та нових судин.

Рекомендації з вживання

підвищена чутливість до компонентів в складі продукту, період вагітності та годування груддю.

Особливості застосування

не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід застосовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

при температурі 4-25 °C.

Епігалін Брест
Епігалін® Брест капсули 385 мг блістер, №30
від 341,70 грн
В наявності в 660 аптеках
Ціни в аптеках
Епігалін Брест
Епігалін® Брест капсули 385 мг блістер, №30
від 341,70 грн
Забронювати
Забронювати