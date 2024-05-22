Епігалін Брест є додатковим джерелом 3,3–дііндолілметану (димерна форма індол-3-карбінолу (Indole-3-carbinol)), епігалокатехіну-3-галлату (Epigallocatechin gallate (EGCG)), а також комплексу біологічно активних речовин, що містяться в екстракті прутняку звичайного (Vitex agnus-castus L.), які нормалізують функціональний стан молочних залоз у жінок при фіброзно-кістозної мастопатії, циклічній масталгії, передменструальному синдромі, а також для попередження розвитку гіперпластичних процесів в молочних залозах та репродуктивних органах, які потребують зниження рівня пролактину, нормалізації метаболізму естрогенів, пригнічуючи патологічний ріст клітин та нових судин.