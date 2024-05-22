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Волосся, шкіра, нігті (Hair, skin, nails) (321457) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Волосся, шкіра, нігті (Hair, skin, nails)
Ціна в місті Київ
від 96,70 грн
Без рецепта
40 шт від 96,70 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся