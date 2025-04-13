Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Кардіонова (Cardionova)

Кардіонова капсули блістер №20
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Іріс Фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки

Кардіонова інструкція із застосування

Спосіб застосування

Дорослим приймати по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі. Тривалість застосування — протягом 1 місяця. Подальший термін споживання узгоджується з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту, гіпотонія, брадикардія, вагітність, період лактації.

Не вживати при пошкодженій упаковці.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення.

Форма випуску

Упаковка 20 капсул.

Не є лікарським засобом.