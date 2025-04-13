Кардіонова (Cardionova)
Характеристики
Виробник
Іріс Фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Кардіонова інструкція із застосування
Спосіб застосування
Дорослим приймати по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі. Тривалість застосування — протягом 1 місяця. Подальший термін споживання узгоджується з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту, гіпотонія, брадикардія, вагітність, період лактації.
Не вживати при пошкодженій упаковці.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Термін придатності
24 місяці з дати виготовлення.
Форма випуску
Упаковка 20 капсул.
Не є лікарським засобом.