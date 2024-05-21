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XXL-супер комплекс (XXL-super complex) (321409) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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XXL-супер комплекс (XXL-super complex)
Ціна в місті Київ
від 297,69 грн
Без рецепта
64 шт від 297,69 грн
В наявності в 11 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Комплекс
Кількість штук в упаковці
64 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі