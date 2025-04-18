XXL-супер комплекс (XXL-super complex)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
379,05
Економія при броні: -11,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
405,55
Економія при броні: -12,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
359,98
Економія при броні: -14,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
390,45
Економія при броні: -11,71 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
334,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
359,87
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
334,00
Економія при броні: -29,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
8.6 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
399,20
Економія при броні: -56,80 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
312,00
Економія при броні: -6,24 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
334,00
Економія при броні: -29,00 грн
Будь здоровий
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
9.9 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
379,05
Економія при броні: -11,37 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
334,00
Економія при броні: -29,00 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
390,45
Економія при броні: -11,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
20.0 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
405,55
Економія при броні: -12,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
20.7 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
393,70
Економія при броні: -11,81 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
317,00
Економія при броні: -12,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
25.3 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
379,05
Економія при броні: -11,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
33.9 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
379,05
Економія при броні: -11,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
39.3 км
XXL-СУПЕР КОМПЛЕКС комплекс №64
Грінвуд
393,70
Економія при броні: -11,81 грн