Біфітен Нео — синбіотик, що містить унікальну комбінацію 11 штамів відбірних живих пробітичних бактерій, що схвалені Європейським агентством безпеки харчових продуктів (EFSA) та Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (FDA) і мають статус QPS і GRAS відповідно.

Біфітен Нео — синбіотик у формі капсул, призначений для підтримання та відновлення шлунково-кишкової мікрофлори — потужної екосистеми, яка виконує в організмі людини захисну, імуностимулювальну, детоксикаційну, синтезуючу, регуляторну та інші функції, а також формує захисний бар’єр, що перешкоджає проникненню та розвитку сторонніх мікроорганізмів, у тому числі збудників інфекційних хвороб.

Біфітен Нео — це 5 млрд (5,0·109 КУО) корисних бактерій, збалансованих за своїм складом в одній кислотостійкій капсулі, яка забезпечує їх життєздатність протягом тривалого часу перебування в ШКТ.

11 відбірних штамів живих корисних бактерій, що входять до складу Біфітен Нео, вважаються безпечними та схвалені EFSA і FDA — 6 видів лактобацил (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus bulgaricus); три види біфідобактерій (Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis); лактококові бактерії (Lactococcus lactis); термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus).

Біфідобактерії (Bifidobacterium) беруть участь в утворенні молочної та оцтової кислот, синтезі амінокислот, білків та вітамінів, посилюють всмоктування іонів кальцію, заліза та вітаміну D, пригнічують ріст патогенної мікрофлори, підтримують процеси пристінкового травлення, сприяють зниженню pH харчової маси в товстій кишці.

Лактобактерії (Lactobacillus, Lactococcus) пригнічують ріст патогенної мікрофлори за рахунок продукції молочної кислоти, спирту, лізоциму, перекису водню, інтерферонів, а також позитивно впливають на розвиток біфідобактерій, які є основною складовою мікрофлори здорового кишечнику. Лактобактерії виробляють речовини з природними протимікробними властивостями, що сприяє очищенню організму від шкідливих бактерій та грибів.

Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) розщеплює лактозу і полісахариди, зменшує алергічні прояви при непереносимості лактози, сприяє пригніченню росту патогенної мікрофлори, розщеплює казеїн, окиснює нітрити до нітратів.

Саме завдяки такій комбінації бактерій Біфітен Нео має посилений ефект порівняно з дієтичними добавками, що містять один вид бактерій, тому 1–2 капсули на добу допоможуть підтримати і збалансувати мікрофлору ШКТ.

Максимального ефекту Біфітену Нео надає одночасне (в одній капсулі) застосування унікальної комбінації 11 видів живих мікроорганізмів (пробіотиків) та олігофруктози (пребіотика) — живильного середовища і джерела енергії для зростання та розвитку живих бактерій.

Використання унікальної запатентованої технології покриття капсул «ProTarget®» (Gastric Acid Protected Probiotic Delivery), що захищає вміст капсули від впливу низького рівню рН шлункового соку, руйнівного впливу травних ферментів та солей жовчних кислот, забезпечує надходження безпосередньо в кишечник живих бактерій, здатних адаптуватися та зберігати високу біологічну активність саме в кишечнику, що підтверджено дослідженнями та перевірено часом.

Капсули Біфітен Нео, що покриті оболонкою «ProTarget®», відповідають вимогам Європейської Фармакопеї.

Ліофілізовані живі пробіотичні бактерії через 1–3 год після вживання внутрішньо виходять з анабіозу, заселяють кишечник і починають виявляти здатність до адгезії та протидії патогенним бактеріям.

Біфітен Нео може вживатися особами з непереносимістю лактози. Продукт не містить казеїну, глютену та консервантів, тому він може використовуватися особами з алергією на продукти, що містять ці речовини.