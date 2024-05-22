БІФІТЕН НЕО (BIFITEN NEO) (321399) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БІФІТЕН НЕО інструкція із застосування
Характеристика
Біфітен Нео — синбіотик, що містить унікальну комбінацію 11 штамів відбірних живих пробітичних бактерій, що схвалені Європейським агентством безпеки харчових продуктів (EFSA) та Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (FDA) і мають статус QPS і GRAS відповідно.
Біфітен Нео — синбіотик у формі капсул, призначений для підтримання та відновлення шлунково-кишкової мікрофлори — потужної екосистеми, яка виконує в організмі людини захисну, імуностимулювальну, детоксикаційну, синтезуючу, регуляторну та інші функції, а також формує захисний бар’єр, що перешкоджає проникненню та розвитку сторонніх мікроорганізмів, у тому числі збудників інфекційних хвороб.
Біфітен Нео — це 5 млрд (5,0·109 КУО) корисних бактерій, збалансованих за своїм складом в одній кислотостійкій капсулі, яка забезпечує їх життєздатність протягом тривалого часу перебування в ШКТ.
11 відбірних штамів живих корисних бактерій, що входять до складу Біфітен Нео, вважаються безпечними та схвалені EFSA і FDA — 6 видів лактобацил (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus bulgaricus); три види біфідобактерій (Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis); лактококові бактерії (Lactococcus lactis); термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus).
Біфідобактерії (Bifidobacterium) беруть участь в утворенні молочної та оцтової кислот, синтезі амінокислот, білків та вітамінів, посилюють всмоктування іонів кальцію, заліза та вітаміну D, пригнічують ріст патогенної мікрофлори, підтримують процеси пристінкового травлення, сприяють зниженню pH харчової маси в товстій кишці.
Лактобактерії (Lactobacillus, Lactococcus) пригнічують ріст патогенної мікрофлори за рахунок продукції молочної кислоти, спирту, лізоциму, перекису водню, інтерферонів, а також позитивно впливають на розвиток біфідобактерій, які є основною складовою мікрофлори здорового кишечнику. Лактобактерії виробляють речовини з природними протимікробними властивостями, що сприяє очищенню організму від шкідливих бактерій та грибів.
Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) розщеплює лактозу і полісахариди, зменшує алергічні прояви при непереносимості лактози, сприяє пригніченню росту патогенної мікрофлори, розщеплює казеїн, окиснює нітрити до нітратів.
Саме завдяки такій комбінації бактерій Біфітен Нео має посилений ефект порівняно з дієтичними добавками, що містять один вид бактерій, тому 1–2 капсули на добу допоможуть підтримати і збалансувати мікрофлору ШКТ.
Максимального ефекту Біфітену Нео надає одночасне (в одній капсулі) застосування унікальної комбінації 11 видів живих мікроорганізмів (пробіотиків) та олігофруктози (пребіотика) — живильного середовища і джерела енергії для зростання та розвитку живих бактерій.
Використання унікальної запатентованої технології покриття капсул «ProTarget®» (Gastric Acid Protected Probiotic Delivery), що захищає вміст капсули від впливу низького рівню рН шлункового соку, руйнівного впливу травних ферментів та солей жовчних кислот, забезпечує надходження безпосередньо в кишечник живих бактерій, здатних адаптуватися та зберігати високу біологічну активність саме в кишечнику, що підтверджено дослідженнями та перевірено часом.
Капсули Біфітен Нео, що покриті оболонкою «ProTarget®», відповідають вимогам Європейської Фармакопеї.
Ліофілізовані живі пробіотичні бактерії через 1–3 год після вживання внутрішньо виходять з анабіозу, заселяють кишечник і починають виявляти здатність до адгезії та протидії патогенним бактеріям.
Біфітен Нео може вживатися особами з непереносимістю лактози. Продукт не містить казеїну, глютену та консервантів, тому він може використовуватися особами з алергією на продукти, що містять ці речовини.
Рекомендації з вживання
за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело живих штамів пробіотичних бактерій та пребіотика з метою регуляції діяльності ШКТ при порушенні балансу мікрофлори кишечнику (дисбактеріозі):
внаслідок кишкових інфекцій бактеріального і вірусного походження, при функціональних розладах кишечнику (діареї, запорах);
– під час або після антибіотикотерапії;
– при пригніченні імунітету, порушенні обміну речовин, алергічних проявах;
– при погіршенні якості харчових продуктів і питної води, незбалансованому харчуванні і переїданні, дії несприятливих чинників довкілля, фізичному та емоційному стресі, різкій зміні кліматичних та часових поясів, перебуванні в екстремальних умовах.
Кислотостійка капсула Біфітену Нео підвищує життєздатність пробіотичних бактерій у порожнині кишечнику і зберігає їх високу біологічну активність протягом тривалого часу.
Вживати дорослим і дітям віком від 3 років і старше по 1–2 капсули 1 раз на добу під час їди залежно від тяжкості симптомів. Тривалість використання — до 10 днів. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.