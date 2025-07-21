Лівертон (Liverton)
Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Лівертон інструкція із застосування
Спосіб застосування
Дорослим і підліткам старше 12 років по 1 капсулі / таблетці 3 рази в день.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів продукту, жінкам в період вагітності і лактації.
Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем.
Склад
- есенціальні фосфоліпіди — 300 мг
- вітаміни: мононіграт тіаміну (В1) — 6 мг
- рибофлавін (В2) — 6 мг
- піридоксину гідрохлорид (В6) — 6 мг
- ціанокобаламін (В12) — 0,06 мг
- нікотинамід (РР) — 30 мг
- токоферолу ацетат (Е) — 6 мг