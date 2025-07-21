Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Лівертон (Liverton)

Лівертон капсули 500 мг №30
Ціни в Київ
від 119,00 грн
В 2 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

Лівертон інструкція із застосування

Спосіб застосування

Дорослим і підліткам старше 12 років по 1 капсулі / таблетці 3 рази в день.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів продукту, жінкам в період вагітності і лактації.

Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем.

Склад

  • есенціальні фосфоліпіди — 300 мг
  • вітаміни: мононіграт тіаміну (В1) — 6 мг
  • рибофлавін (В2) — 6 мг
  • піридоксину гідрохлорид (В6) — 6 мг
  • ціанокобаламін (В12) — 0,06 мг
  • нікотинамід (РР) — 30 мг
  • токоферолу ацетат (Е) — 6 мг