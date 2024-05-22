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ГЛІЦИН КОМПЛЕКС (GLYCIN COMPLEX) (321359) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ГЛІЦИН КОМПЛЕКС (GLYCIN COMPLEX)
Ціна в місті Київ
від 49,00 грн
Без рецепта
40 шт, 0,25 г від 49,00 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку