Гесталідер (Gestalider) (321293) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Адамед Фарма С.А.
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Гесталідер інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
- Залізо —21 мг; 150% — Приймає участь у формуванні клітин крові. Потреба в цьому елементі під час вагітності значно збільшується.
- Йод —225 мкг; 150%; Важливий для виробництва гормонів щитовидної залози. Приймає участь в регуляції диференціювання тканин, процесів росту і розвитку плоду та новонародженого.
- Фолієва кислота —400 мкг; 200%; Бере участь у формуванні нервової трубки протягом першого триместру вагітності. Регулює розвиток нових клітин організму, допомагає попередити передчасні пологи і дефекти розвитку у майбутньої дитини.
- Вітамін В12 — 2.5 мкг; 100%; — Приймає участь у формуванні ДНК, білковому, жировому обміні. Важливий для формування клітин крові.
Допоміжні речовини: антиоксидант кальцію гідрофосфат, антиспікаючий агент гідроксипропілцелюлоза, розпушувач карбоксиметилцелюлоза, покриваючий агент гіпромелоза, барвники: титану діоксид, заліза оксиди (жовтий, червоний, чорний).
Харчова цінність, г/100 г продукту: білки — 0,5; жири — 2,1; вуглеводи — 36.
Енергетична цінність (калорійність) ккал/100 г продукту: 165 (698 кДж).
Без ГМО.
Не є лікарським засобом.
Спосіб застосування та дози
По 1 таблетці на день.