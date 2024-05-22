1 капсула містить:

Залізо —21 мг; 150% — Приймає участь у формуванні клітин крові. Потреба в цьому елементі під час вагітності значно збільшується.

Йод — 225 мкг; 150%; Важливий для виробництва гормонів щитовидної залози. Приймає участь в регуляції диференціювання тканин, процесів росту і розвитку плоду та новонародженого.

Фолієва кислота — 400 мкг; 200%; Бере участь у формуванні нервової трубки протягом першого триместру вагітності. Регулює розвиток нових клітин організму, допомагає попередити передчасні пологи і дефекти розвитку у майбутньої дитини.