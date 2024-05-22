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Гесталідер (Gestalider) (321293) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гесталідер (Gestalider)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Гесталідер інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить:

  • Залізо —21 мг; 150% — Приймає участь у формуванні клітин крові. Потреба в цьому елементі під час вагітності значно збільшується.
  • Йод 225 мкг; 150%; Важливий для виробництва гормонів щитовидної залози. Приймає участь в регуляції диференціювання тканин, процесів росту і розвитку плоду та новонародженого.
  • Фолієва кислота —400 мкг; 200%; Бере участь у формуванні нервової трубки протягом першого триместру вагітності. Регулює розвиток нових клітин організму, допомагає попередити передчасні пологи і дефекти розвитку у майбутньої дитини.
  • Вітамін В12 — 2.5 мкг; 100%; — Приймає участь у формуванні ДНК, білковому, жировому обміні. Важливий для формування клітин крові.

Допоміжні речовини: антиоксидант кальцію гідрофосфат, антиспікаючий агент гідроксипропілцелюлоза, розпушувач карбоксиметилцелюлоза, покриваючий агент гіпромелоза, барвники: титану діоксид, заліза оксиди (жовтий, червоний, чорний).

Харчова цінність, г/100 г продукту: білки — 0,5; жири — 2,1; вуглеводи — 36.

Енергетична цінність (калорійність) ккал/100 г продукту: 165 (698 кДж).

Без ГМО.

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування та дози

По 1 таблетці на день.