Геровітал плюс (Gerovital plus) (321288) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Геровітал плюс інструкція із застосування
Склад
рослинний екстракт (з плодів глоду, листя та квітів глоду, трави кропиви собачої), екстракт оливи, аскорбінова кислота (вітамін С), нікотинамід, DLα — токоферолу ацетат (вітамін E), декспантенол (пантотенова кислота), рибофлавін -5´фосфат натрію (вітамін В2), піридоксину гідрохлорид (вітамін В6), ціанокобаламін (вітамін В12), тіамінхлориду гідрохлорид (вітамін В1), фолієва кислота, ретинолу пальмітат (вітамін А), D-біотин, вітамін D3, заліза(II) лактат, цинку сульфат, вода, гліцерин, кремофор ЕL, пропіленгліколь, лимонна кислота безводна, калію сорбат, натрію сахарин, натрію бензоат, бутилгідроксіанізол, ароматизатор апельсиновий, барвник бета-каротин.
Протипоказання
діти, вагітність, лактація, індивідуальне несприйняття компонентів продукту.
Виробник
Др. Тайсс Натурварен ГмбХ. Мiхелiнштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина.