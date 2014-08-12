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Гіпертонія-стоп краплі (Hypertension-stop drop) (321256) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гіпертонія-стоп краплі (Hypertension-stop drop)
Ціна в місті Київ
від 63,00 грн
Без рецепта
1 шт від 63,00 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/51473 від 12.08.2014