Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиГіпертонія-стоп краплі (Hypertension-stop drop) Гіпертонія-стоп краплі (Hypertension-stop drop) (321256) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 63,00 грн Без рецепта 1 шт від 63,00 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітопродукт Об'єм 30 мл Дієтичні добавки 6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи Реєстраційне посвідчення 05.03.02-04/51473 від 12.08.2014