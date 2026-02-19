Натумін цинк (Natumin zinc)
Натумін цинк інструкція із застосування
Опис та дія
Натумін Цинк містить стандартизований екстракт насіння гарбуза — природне джерело цинку, містить його в необхідній кількості і в найбільш засвоюваній організмом формі — цинку глюконат.
Цинк відіграє важливу роль в організмі людини:
— є важливим елементом для здоров'я я шкіри, волосся, нігтів;
— сприяє покращенню стану простати і активує сперматогенез, що позитивно впливає на еректильну і репродуктивну функцію чоловіків.
Одна капсула продукту забезпечує добову потребу в цинку.
Рекомендації до застосування
Може бути застосований при будь-яких станах, що супроводжуються недоліком цинку. Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям старше 14 років — по 1 капсулі в день після їди. Тривалість застосування — 20 днів. Подальший термін споживання узгоджується з лікарем.
Протипоказання
Дитячий вік до 14 років, вагітність і період лактації, підвищена чутливість до компонентів продукту.
Умови та термін зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 4 ° С до 25 ° С і відносній вологості до 75%. Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.
Упаковка
20 капсул.
Дана продукція не є препаратом медичного призначення.