Дієтичні добавки, що містять цинк

Натумін цинк (Natumin zinc)

НАТУМІН ЦИНК капсули 12 мг №20
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Іріс Фарм
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
12 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.

Натумін цинк інструкція із застосування

Опис та дія

Натумін Цинк містить стандартизований екстракт насіння гарбуза — природне джерело цинку, містить його в необхідній кількості і в найбільш засвоюваній організмом формі — цинку глюконат.

Цинк відіграє важливу роль в організмі людини:

— є важливим елементом для здоров'я я шкіри, волосся, нігтів;

— сприяє покращенню стану простати і активує сперматогенез, що позитивно впливає на еректильну і репродуктивну функцію чоловіків.

Одна капсула продукту забезпечує добову потребу в цинку.

Рекомендації до застосування

Може бути застосований при будь-яких станах, що супроводжуються недоліком цинку. Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям старше 14 років — по 1 капсулі в день після їди. Тривалість застосування — 20 днів. Подальший термін споживання узгоджується з лікарем.

Протипоказання

Дитячий вік до 14 років, вагітність і період лактації, підвищена чутливість до компонентів продукту.

Умови та термін зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 4 ° С до 25 ° С і відносній вологості до 75%. Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Упаковка

20 капсул.

Дана продукція не є препаратом медичного призначення.

Характеристики
Виробник
Іріс Фарм
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
12 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.