Натумін Цинк містить стандартизований екстракт насіння гарбуза — природне джерело цинку, містить його в необхідній кількості і в найбільш засвоюваній організмом формі — цинку глюконат.

Цинк відіграє важливу роль в організмі людини:

— є важливим елементом для здоров'я я шкіри, волосся, нігтів;

— сприяє покращенню стану простати і активує сперматогенез, що позитивно впливає на еректильну і репродуктивну функцію чоловіків.

Одна капсула продукту забезпечує добову потребу в цинку.