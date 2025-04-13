Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Корень дягилю плюс (Angelica root plus)
Ціни в
Київ
від
399,20
грн
В 329 аптеках
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Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Ціни в
Київ
від
399,20
грн
В 329 аптеках
Знайти в аптеках
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