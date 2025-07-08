Корень дягилю плюс (Angelica root plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
614,10
Економія при броні: -87,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
610,34
Економія при броні: -33,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
610,05
Економія при броні: -18,30 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
654,00
Економія при броні: -169,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
611,77
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
601,82
Економія при броні: -24,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КОРІНЬ ДЯГЕЛЮ ПЛЮС капсули флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
590,60 грн