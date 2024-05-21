Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАлко-верт (Alcho-vert)

Алко-верт (Alcho-vert) (321126) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Алко-верт (Alcho-vert)
Ціна в місті Київ
від 49,00 грн
Без рецепта
8 шт від 49,00 грн
В наявності в 1 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
8 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму