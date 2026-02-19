Унікальна інноваційна формула коензиму Q-10, отримана за запатентованою технологією Нутрі-нано.

Коензим Q-10 — жиророзчинна речовина і його всмоктування, як і всіх жиророзчинних речовин, відбувається в тонкому кишківнику з обов'язковим етапом попереднього емульгування жовчю і утворенням міцел, у складі яких він проникає в клітини кишківника. Ефективність всмоктування коензиму Q-10 залежить від ступеня емульгування жовчю, розмірів міцел, що утворюються після емульгування і ряду інших чинників. Тому, в деяких випадках коензим Q-10 засвоюється організмом не більше, ніж на 3%.

Solgar «Нутрікоензим Q-10» виробляється за технологією Нутрі-нано™, яка дозволяє підвищити всмоктування, та, відповідно, ефективність коензиму Q-10. Нутрі-нано™ — запатентована нанотехнологія, що дозволяє переводити жиророзчинні речовини в амфіфільні субстанції (субстанції, які розчиняються як в жирах, так і у воді). Це досягається за рахунок вміщення жиророзчинної речовини (коензиму Q-10) у водорозчинну оболонку, що складається з наночасток (міцелу). Нанотехнологічний процес виробництва Solgar «Нутрікоензим Q-10» забезпечує максимально швидке і ефективне засвоєння коензиму Q-10 в організмі. Solgar «Нутрікоензим Q-10» володіє наступними перевагами: