Чорниця містить в листях глікозид неоміртіллін, який істотно знижує вміст цукру в крові. Крім того, в листях містяться флавоноїди, аскорбінова кислота, корисні ефірні олії, фенолкислоти, тритерпенові кислоти та ін. біологічно активні сполуки, які сприяють покращенню роботи серцево-судинної системи, загального стану організму, нормалізації адаптаційних механізмів.

Цінність кропиви при цукровому діабеті обумовлена речовиною групи глікопротеїнів — секретином, що входить до її складу, який нормалізує обмін речовин, стимулює утворення інсуліну та тим самим веде до зниження кількості цукру в крові. Також кропива є цінною полівітамінною рослиною, що містить значну кількість вітаміну С і А, мікроелементів, біологічно активних речовин, що надають лікувально-профілактичний і зміцнювальний вплив на організм.

Стулки плодів квасолі мають широкий лікувальний спектр завдяки цукрознижувальній, гіпотензивній, протиревматичній, сечогінній, протизапальній та нормалізуючій обмінні процеси дії. Завдяки високому вмісту макро- та мікроелементів, легкозасвоюваних білків, вітамінів та ін. корисних речовин, квасоля благотворно впливає на серцево-судинну систему. Лектини квасолі стимулюють синтез нуклеїнових кислот, білків, ферментів, підвищують здатність клітин утилізувати глюкозу та вивільняти інсулін з підшлункової залози.

Лавровий лист значно знижує рівень цукру в крові, він багатий калієм, марганцем, вітамінами В, РР, А, С та багатьма іншими цінними елементами, надає загальнозміцнюючий ефект на імунну систему організму, покращує апетит.

Листя полуниці застосовуються для нормалізації обмінних процесів, зниження рівня цукру в крові, поліпшення функціонування серцево-судинної системи, підвищення імунітету. Є джерелом дубильних речовин, органічних кислот, флавоноїдів, глікозидів, катехінів, макро- і мікроелементів.

Солома вівса має здатність знижувати рівень цукру, виводити з організму шкідливі речовини і надлишкову рідину, очищати судини, перешкоджаючи утворенню атеросклеротичних бляшок, знижувати рівень холестерину, покращувати функціонування травної системи.

Листя бузини сприяють зниженню рівня цукру в крові, регуляції вуглеводного обміну, надають легкий седативний ефект.