Ендофарм (Endofarm) (321099) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ендофарм інструкція із застосування
Показання до застосування
При порушеннях вуглеводного обміну, як додаткове джерело комплексу біологічно активних речовин рослинного походження.
Склад
Лист чорниці — 100,0 мг, лист кропиви — 50,0 мг, лист полуниці — 50,0 мг, лист бузини — 35,0 мг, солома вівса — 25,0 мг, стулки плодів квасолі — 25,0 мг, лавр — 15,0 мг, лактоза — 65,0 мг, крохмаль картопляний — 20,0 мг, карбоксиметилцелюлоза — 10,0 мг, кальцію стеарат — 5,0 мг.
Опис діючих речовин
Чорниця містить в листях глікозид неоміртіллін, який істотно знижує вміст цукру в крові. Крім того, в листях містяться флавоноїди, аскорбінова кислота, корисні ефірні олії, фенолкислоти, тритерпенові кислоти та ін. біологічно активні сполуки, які сприяють покращенню роботи серцево-судинної системи, загального стану організму, нормалізації адаптаційних механізмів.
Цінність кропиви при цукровому діабеті обумовлена речовиною групи глікопротеїнів — секретином, що входить до її складу, який нормалізує обмін речовин, стимулює утворення інсуліну та тим самим веде до зниження кількості цукру в крові. Також кропива є цінною полівітамінною рослиною, що містить значну кількість вітаміну С і А, мікроелементів, біологічно активних речовин, що надають лікувально-профілактичний і зміцнювальний вплив на організм.
Стулки плодів квасолі мають широкий лікувальний спектр завдяки цукрознижувальній, гіпотензивній, протиревматичній, сечогінній, протизапальній та нормалізуючій обмінні процеси дії. Завдяки високому вмісту макро- та мікроелементів, легкозасвоюваних білків, вітамінів та ін. корисних речовин, квасоля благотворно впливає на серцево-судинну систему. Лектини квасолі стимулюють синтез нуклеїнових кислот, білків, ферментів, підвищують здатність клітин утилізувати глюкозу та вивільняти інсулін з підшлункової залози.
Лавровий лист значно знижує рівень цукру в крові, він багатий калієм, марганцем, вітамінами В, РР, А, С та багатьма іншими цінними елементами, надає загальнозміцнюючий ефект на імунну систему організму, покращує апетит.
Листя полуниці застосовуються для нормалізації обмінних процесів, зниження рівня цукру в крові, поліпшення функціонування серцево-судинної системи, підвищення імунітету. Є джерелом дубильних речовин, органічних кислот, флавоноїдів, глікозидів, катехінів, макро- і мікроелементів.
Солома вівса має здатність знижувати рівень цукру, виводити з організму шкідливі речовини і надлишкову рідину, очищати судини, перешкоджаючи утворенню атеросклеротичних бляшок, знижувати рівень холестерину, покращувати функціонування травної системи.
Листя бузини сприяють зниженню рівня цукру в крові, регуляції вуглеводного обміну, надають легкий седативний ефект.
Спосіб застосування
Дорослим вживати по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі. Курс прийому — до одного місяця, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок.
Форма випуску
Капсули по 400 мг № 30.
Термін придатності
24 місяці.