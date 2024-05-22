Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБронховід (Bronchovid) Бронховід (Bronchovid) (321076) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 103,65 грн Без рецепта 10 шт від 103,65 грн 20 шт від 63,84 грн 20 шт від 58,20 грн 100 шт від 169,75 грн 1 шт від 72,75 грн 1 шт від 78,89 грн 100 шт від 191,82 грн Більше +4 В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Mehta Herbals Форма випуску Гранули Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання 7.4. Дієтичні добавки для зниження ризику розвитку бронхоспастичних станів