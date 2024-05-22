дисбактеріоз кишечнику — фактор ризику розвитку тяжких захворювань шкіри. Загальновідомо, що >80% імунних клітин організму людини зосереджено в кишечнику. Саме тут синтезується імуноглобулін А (lgA), який, потрапляючи в шкіру лімфатичними каналами, забезпечує необхідний для підтримання здоров’я місцевий імунітет. Патофізіологічні процеси у травній системі призводять до утворення антигенних комплексів і аномальних продуктів розщеплення їжі, що містять мікробні компоненти. Проникаючи через змінену та/або пошкоджену слизову оболонку кишечнику у кров, ці сполуки взаємодіють із імунокомпетентними клітинами. Захворювання шкірних покривів проявляються найчастіше в тому випадку, якщо на тлі зниження загального імунітету організму і місцевого імунітету шкіри зростає кількість токсинів, алергенів та інших шкідливих речовин, які циркулюють у крові.

Більшою мірою саме станом місцевого імунітету шкіри, який нероздільно пов’язаний із загальним імунітетом організму, пояснюється той факт, що при однакових зовнішніх обставинах в одних людей виникає запальний процес шкірних покривів, а в інших — ні.

Про важливий вплив кишечнику на стан шкіри свідчить той факт, що, наприклад, у всіх пацієнтів з вугровою хворобою (акне) спостерігається єдина картина порушення в індивідуальному мікробному середовищі кишечнику, а саме:

збільшується кількість E. coli;

підвищується активність Staphylococcus aureus;

різко зменшується кількість корисних молочнокислих або лактобактерій.

Формування такого умовно хронічного мікробного запалення в кишечнику призводить до того, що імунна відповідь у вигляді імуноглобулінів (IgA), які синтезуються в пеєрових бляшках кишечнику (в нормі звідти вони розносяться з током лімфи в шкіру і слизову оболонку для реалізації функції місцевого імунного захисту), перенаправляється на боротьбу з цим осередком інфекції та на його локалізацію. У результаті порушується загальний і особливо місцевий імунітет шкіри і слизової оболонки, пов’язаний з секреторним IgA. Водночас переважання «шкідливих» мікроорганізмів над «корисними» в просвіті кишечнику призводить до порушення кишкового бар’єру, через який у кров починають потрапляти алергени і токсини. Ці два фактори зумовлюють одночасне підвищення концентрації токсинів, алергенів та інших патогенів у крові при різкому зниженні місцевого імунітету шкіри, що спричиняє загострення хронічних дерматитів і дерматозів (екземи, псоріазу, вугрової хвороби, атопічного дерматиту, алергічного контактного дерматиту тощо), їх затяжний перебіг, появу ускладнень, а також скорочення термінів ремісії і підвищення частоти загострень та рецидивів.

Lactobacillus rhamnosus GG, що входять до складу ДермаПРО 30, запобігають розмноженню патогенних мікроорганізмів у кишечнику та сприяють відновленню балансу корисної мікрофлори, усуненню дисбактеріозу та нормалізації травлення. Вони позитивно впливають не тільки на кишечник, а й на організм у цілому, підвищуючи імунітет. Lactobacillus rhamnosus GG мають найбільшу кількість характеристик і властивостей, рекомендованих для оптимального імунобіотика, включаючи прекрасну здатність до виживання і транзиторну колонізацію в ШКТ, що зумовлені здатністю Lactobacillus rhamnosus GG прикріплюватися до слизової оболонки та епітеліальних клітин кишечнику.

У результаті ДермаПРО 30 сприяє блокуванню потрапляння токсинів у кров, проліферації плазмоцитів у пеєрових бляшках, тим самим підвищуючи синтез захисного IgA, що сприяє нормалізації місцевого імунітету шкіри.

За результатами наукових досліджень бактерії Lactobacillus rhamnosus GG були віднесені до ефективних щодо дисбактеріозу і абсолютно безпечних для людини мікроорганізмів. Бактерії Lactobacillus rhamnosus GG гальмують адгезивні властивості E. coli, пригнічують розвиток у кишечнику багатьох патогенних мікроорганізмів, зокрема Clostrsidium, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphylococcus, посилюють імунітет щодо ротавірусів; сприяють запобіганню виникненню або загостренню алергічних захворювань шкіри та слизової оболонки. Це, своєю чергою, сприяє зниженню ризику виникнення на алергічному тлі бактеріальних та грибкових уражень зазначених вище органів. Бактерії Lactobacillus rhamnosus GG виживають у кислому середовищі шлунка і досягають кишечнику у необхідній кількості.

Фруктоолігосахариди є ідеальним живильним субстратом для корисної мікрофлори і сприяють її активному розмноженню в травному тракті.