Валерін кардіо (Valerin cardio) (321006) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 188,50 грн
Без рецепта
Виробник
Вітера
Форма випуску
Таблетки
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
Валерін кардіо інструкція із застосування
Склад
Пассифлора, валеріана, хміль, меліса, магній, вітаміни В1, В2, В6, В12.
Валерін Кардіо — препарат для виходу із хронічних стресових станів. Рослинні компоненти даного комплексу допомагають позбутися від почуття страху і тривоги, запобігти виснаженню нервової системи, не допустити настання депресії.
Упаковка
60 таблеток по 0,5 г.
від 188,50 грн
ВАЛЕРІН КАРДІО таблетки 500 мг, №60
від 188,50 грн