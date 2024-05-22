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Валерін кардіо (Valerin cardio) (321006) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Валерін кардіо (Valerin cardio)
Ціна в місті Київ
від 188,50 грн
Без рецепта
60 шт, 500 мг від 188,50 грн
В наявності в 271 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Валерін кардіо інструкція із застосування

Склад

Пассифлора, валеріана, хміль, меліса, магній, вітаміни В1, В2, В6, В12.

Валерін Кардіо — препарат для виходу із хронічних стресових станів. Рослинні компоненти даного комплексу допомагають позбутися від почуття страху і тривоги, запобігти виснаженню нервової системи, не допустити настання депресії.

Упаковка

60 таблеток по 0,5 г.

ВАЛЕРІН КАРДІО
ВАЛЕРІН КАРДІО таблетки 500 мг, №60
від 188,50 грн
В наявності в 271 аптеці
Ціни в аптеках
ВАЛЕРІН КАРДІО
ВАЛЕРІН КАРДІО таблетки 500 мг, №60
від 188,50 грн
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