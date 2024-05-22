Пассифлора, валеріана, хміль, меліса, магній, вітаміни В1, В2, В6, В12.

Валерін Кардіо — препарат для виходу із хронічних стресових станів. Рослинні компоненти даного комплексу допомагають позбутися від почуття страху і тривоги, запобігти виснаженню нервової системи, не допустити настання депресії.