Нутрікоензим Q-10 з альфа-ліпоєвою кислотою (Nutri CoQ-10 alpha lipoic acid)
для застосування препарату
Унікальна інноваційна формула коензиму Q-10 і альфа-ліпоєвої кислоти.
Коензим Q-10 і альфа-ліпоєва кислота — це вітаміноподібні речовини, які беруть участь у підтримці здоров'я серцево-судинної системи та підвищенні антиоксидантного статусу організму, забезпечуючи захист від вільних радикалів. Але коензим Q-10 і альфа-ліпоєва кислота є жиророзчинними, тому важко засвоюються в організмі.
Solgar «Нутрікоензим Q-10 з альфаліпоєвою кислотою» виробляється за запатентованою нано-технологією Нутрі-Нано™, яка дозволяє в кілька разів підвищити всмоктування, та, відповідно, ефективність коензиму Q-10 і альфа-ліпоєвої кислоти.
Форма випуску
60 капсул.
Спосіб вживання
Дорослим по 1–2 капсули на добу під час прийому їжі. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період лактації.
Склад
Фірмова суміш Nutri-NanoTM — 945 мг, в тому числі: альфа-ліпоєва кислота — 50 мг, убіхінон (нутрікоензим Q-10) — 45 мг.