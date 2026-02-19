Унікальна інноваційна формула коензиму Q-10 і альфа-ліпоєвої кислоти.

Коензим Q-10 і альфа-ліпоєва кислота — це вітаміноподібні речовини, які беруть участь у підтримці здоров'я серцево-судинної системи та підвищенні антиоксидантного статусу організму, забезпечуючи захист від вільних радикалів. Але коензим Q-10 і альфа-ліпоєва кислота є жиророзчинними, тому важко засвоюються в організмі.

Solgar «Нутрікоензим Q-10 з альфаліпоєвою кислотою» виробляється за запатентованою нано-технологією Нутрі-Нано™, яка дозволяє в кілька разів підвищити всмоктування, та, відповідно, ефективність коензиму Q-10 і альфа-ліпоєвої кислоти.