Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму

Нутрікоензим Q-10 з альфа-ліпоєвою кислотою (Nutri CoQ-10 alpha lipoic acid)

НУТРІКОЕНЗИМ Q-10 З АЛЬФА-ЛІПОЄВОЮ КИСЛОТОЮ капсули №60
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.

Нутрікоензим Q-10 з альфа-ліпоєвою кислотою інструкція із застосування

для застосування препарату

Унікальна інноваційна формула коензиму Q-10 і альфа-ліпоєвої кислоти.

Коензим Q-10 і альфа-ліпоєва кислота — це вітаміноподібні речовини, які беруть участь у підтримці здоров'я серцево-судинної системи та підвищенні антиоксидантного статусу організму, забезпечуючи захист від вільних радикалів. Але коензим Q-10 і альфа-ліпоєва кислота є жиророзчинними, тому важко засвоюються в організмі.

Solgar «Нутрікоензим Q-10 з альфаліпоєвою кислотою» виробляється за запатентованою нано-технологією Нутрі-Нано™, яка дозволяє в кілька разів підвищити всмоктування, та, відповідно, ефективність коензиму Q-10 і альфа-ліпоєвої кислоти.

Форма випуску

60 капсул.

Спосіб вживання

Дорослим по 1–2 капсули на добу під час прийому їжі. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період лактації.

Склад

Фірмова суміш Nutri-NanoTM — 945 мг, в тому числі: альфа-ліпоєва кислота — 50 мг, убіхінон (нутрікоензим Q-10) — 45 мг.

Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.