Дієтичні добавки, що містять комплекси мікро- і макроелементів

Кальций магний цинк

КАЛЬЦІЙ МАГНІЙ ЦИНК таблетки №100
Ціни в Київ
від 463,40 грн
В 678 аптеках
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Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки

Кальций магний цинк інструкція із застосування

Склад

Карбонат кальцію — 905,5 мг, глюконат кальцію — 53,6 мг, цитрат кальцію — 41,5 мг, в т.ч. кальцію — 333,33 мг, оксид магнію — 231 мг, цитрат магнію — 62,5 мг, глюконат магнію — 55,6 мг, в т.ч. магнію — 133,33 мг, глюконат цинку — 42,92 мг, в т.ч. цинку — 5 мг.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 2 таблетки на день під час прийому їжі. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Форма випуску

100 таблеток.