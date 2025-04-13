Кальций магний цинк
Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Кальций магний цинк інструкція із застосування
Склад
Карбонат кальцію — 905,5 мг, глюконат кальцію — 53,6 мг, цитрат кальцію — 41,5 мг, в т.ч. кальцію — 333,33 мг, оксид магнію — 231 мг, цитрат магнію — 62,5 мг, глюконат магнію — 55,6 мг, в т.ч. магнію — 133,33 мг, глюконат цинку — 42,92 мг, в т.ч. цинку — 5 мг.
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 2 таблетки на день під час прийому їжі. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Форма випуску
100 таблеток.