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Віжн гард плюс (Vision guard plus) (320974) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Віжн гард плюс (Vision guard plus)
Ціна в місті Київ
від 801,70 грн
Без рецепта
60 шт від 801,70 грн
В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору