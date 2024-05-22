Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруВіжн гард плюс (Vision guard plus) Віжн гард плюс (Vision guard plus) (320974) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 801,70 грн Без рецепта 60 шт від 801,70 грн В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Солгар Вітамін енд Херб Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору