Доппельгерц актив магній + калій (320972) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 207,39 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Таблетки
Дозування
1730 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Доппельгерц актив магній + калій інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить: калій - 300 мг, магній - 300 мг, вітамін В6 - 4 мг, вітамін В12 - 2 мкг, залізо - 3,5 мг, хром - 30 мкг, цинк - 5 мг.
Показання до застосування
- для попередження розвитку серцево-судинних захворювань;
- при розладі електролітного балансу, що виникає на тлі різних патологічних станів;
- при захворюваннях, що супроводжуються гіпокаліємією або після курсу терапії, що викликають втрату калію (наприклад, лікування діуретиками);
- для попередження «синдрому хронічної втоми»;
- для підвищення працездатності і при заняттях спортом.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і підліткам старше 14 років по 1 таблетці 1 раз на добу під час їжі, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю води.
Упаковка
30 таблеток.