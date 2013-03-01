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Доппельгерц актив магній + калій (320972) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц актив магній + калій
Ціна в місті Київ
від 207,39 грн
Без рецепта
30 шт, 1730 мг від 207,39 грн 15 шт, 6600 мг від 118,16 грн
В наявності в 942 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
1730 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
3.2.4. Дієтичні добавки, що містять комплекси мікро- і макроелементів

Доппельгерц актив магній + калій інструкція із застосування

Склад

1 таблетка містить: калій - 300 мг, магній - 300 мг, вітамін В6 - 4 мг, вітамін В12 - 2 мкг, залізо - 3,5 мг, хром - 30 мкг, цинк - 5 мг.

Показання до застосування

  • для попередження розвитку серцево-судинних захворювань;
  • при розладі електролітного балансу, що виникає на тлі різних патологічних станів;
  • при захворюваннях, що супроводжуються гіпокаліємією або після курсу терапії, що викликають втрату калію (наприклад, лікування діуретиками);
  • для попередження «синдрому хронічної втоми»;
  • для підвищення працездатності і при заняттях спортом.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і підліткам старше 14 років по 1 таблетці 1 раз на добу під час їжі, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю води.

Упаковка

30 таблеток.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ таблетки 1730 мг, №30
від 207,39 грн
В наявності в 942 аптеках
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛІЙ таблетки 1730 мг, №30
від 207,39 грн
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