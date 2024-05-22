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Доппельгерц актив коэнзим Q10 (320971) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц актив коэнзим Q10
Ціна в місті Київ
від 202,26 грн
Без рецепта
30 шт, 410 мг від 202,26 грн
В наявності в 559 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
410 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму

Доппельгерц актив коэнзим Q10 інструкція із застосування

Показання до застосування

для поліпшення стану імунної системи;

для запобігання процесів передчасного старіння;

для поліпшення стану шкіри і уповільнення утворення зморшок;

при підвищених фізичних навантаженнях, заняттях спортом.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і підліткам старше 14 років по 1 капсулі 1 раз на добу під час або після їди, запиваючи достатньою кількістю води.

Упаковка

30 капсул.

Вказівки для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 2,7 ккал/11,3 кДж і 0,001 хлібних одиниць.

Не є лікарським засобом.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ КОЕНЗИМ Q10
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ КОЕНЗИМ Q10 капсули 410 мг, №30
від 202,26 грн
В наявності в 559 аптеках
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ КОЕНЗИМ Q10
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ КОЕНЗИМ Q10 капсули 410 мг, №30
від 202,26 грн
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