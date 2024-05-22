Доппельгерц актив коэнзим Q10 (320971) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 202,26 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Капсули
Дозування
410 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Доппельгерц актив коэнзим Q10 інструкція із застосування
Показання до застосування
для поліпшення стану імунної системи;
для запобігання процесів передчасного старіння;
для поліпшення стану шкіри і уповільнення утворення зморшок;
при підвищених фізичних навантаженнях, заняттях спортом.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і підліткам старше 14 років по 1 капсулі 1 раз на добу під час або після їди, запиваючи достатньою кількістю води.
Упаковка
30 капсул.
Вказівки для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 2,7 ккал/11,3 кДж і 0,001 хлібних одиниць.
Не є лікарським засобом.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ КОЕНЗИМ Q10 капсули 410 мг, №30
від 202,26 грн