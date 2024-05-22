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Доппельгерц актив антистресс (320969) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц актив антистресс
Ціна в місті Київ
від 174,66 грн
Без рецепта
30 шт, 375 мг від 174,66 грн
В наявності в 606 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
375 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Доппельгерц актив антистресс інструкція із застосування

Склад

1 таблетка містить: сухий екстракт меліси 40 мг, сухий екстракт гінкго білоба 20 мг, нікотинамід 16 мг, кальцій-D-пантотенат 6 мг, вітамін В2 1,4 мг, вітамін В6 1,4 мг, вітамін В1 1,1 мг, фолієва кислота 200 мкг, біотин 50 мкг, вітамін В12 2,5 мкг.

Спосіб застосування та дози

дорослим і дітям старше 14 років по 1 таблетці 1 раз на день під час їжі. Тривалість прийому 2 місяці. Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом.

Упаковка

30 таблеток.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ АНТИСТРЕС
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ АНТИСТРЕС таблетки 375 мг, №30
від 174,66 грн
В наявності в 606 аптеках
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ АНТИСТРЕС
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ АНТИСТРЕС таблетки 375 мг, №30
від 174,66 грн
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