Доппельгерц актив антистресс (320969) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 174,66 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Таблетки
Дозування
375 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Доппельгерц актив антистресс інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить: сухий екстракт меліси 40 мг, сухий екстракт гінкго білоба 20 мг, нікотинамід 16 мг, кальцій-D-пантотенат 6 мг, вітамін В2 1,4 мг, вітамін В6 1,4 мг, вітамін В1 1,1 мг, фолієва кислота 200 мкг, біотин 50 мкг, вітамін В12 2,5 мкг.
Спосіб застосування та дози
дорослим і дітям старше 14 років по 1 таблетці 1 раз на день під час їжі. Тривалість прийому 2 місяці. Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом.
Упаковка
30 таблеток.
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ АНТИСТРЕС таблетки 375 мг, №30
від 174,66 грн