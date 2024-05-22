рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів В 5 та U. Сприяє нормалізації стану клітин (регенерації) епітеліальних тканин, шкіри та слизових оболонок, у тому числі слизової оболонки шлунку, шляхом забезпечення клітин енергією та пластичним матеріалом. Сприяє покращенню секреторної та моторної функції органів ШКТ, нормалізації процесів травлення.

Декспантенол переходить в організмі в пантотенову кислоту, яка є складовою коферменту А і бере участь у процесах ацетилювання, в синтезі ацетилхоліну (який підтримує нормальну секреторну і кінетичну функції кишечнику) та порфіринів; стимулює регенерацію шкіри, слизових оболонок, нормалізує клітинний метаболізм, прискорює мітоз і підвищує міцність колагенових волокон. Сприяє усуненню запалення, пришвидшенню процесів регенерації та метаболізму.

Метилметіонінсульфонію хлорид покращує метилювання ДНК та синтез білкових структур під час ділення клітин, покращує процес утворення кератину, підвищує синтез фосфоліпідів.

Має виражену цитопротекторну дію на епітеліальні тканини: епідерміс шкіри та слизову оболонку шлунка і дванадцятипалої кишки, сприяє загоєнню виразкових і ерозивних уражень.