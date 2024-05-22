Епігалін є додатковим джерелом індол-3-карбінолу (Indole-3-carbinol) та епігалокатехін-3-галлату (Epigallocatechin gallate (EGCG)), які нормалізують метаболічні процеси в репродуктивних органах та молочних залозах у жінок (в т.ч. при лейоміомі матки, мастопатії, гіперплазії ендометрію, ендометріозі, аденоміозі, диспластичних процесах в шийці матки, асоційованих з Human papillomavirus (HPV)) та передміхуровій залозі у чоловіків (в т.ч. при гіперплазії передміхурової залози), таким чином сприяє гальмуванню гіперпластичних процесів в гормонзалежних органах і тканинах за рахунок пригнічення патологічного росту клітин та нових судин, активації апоптозу, нормалізації метаболізму естрогенів.