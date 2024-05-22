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Епігалін (Epigalin) (320963) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Епігалін (Epigalin)
Ціна в місті Київ
від 336,57 грн
Без рецепта
60 шт, 402 мг від 336,57 грн 30 шт, 402 мг від 423,77 грн 30 шт, 330 мг від 446,29 грн
В наявності в 679 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
402 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.4. Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок

Епігалін інструкція із застосування

Характеристика

Епігалін є додатковим джерелом індол-3-карбінолу (Indole-3-carbinol) та епігалокатехін-3-галлату (Epigallocatechin gallate (EGCG)), які нормалізують метаболічні процеси в репродуктивних органах та молочних залозах у жінок (в т.ч. при лейоміомі матки, мастопатії, гіперплазії ендометрію, ендометріозі, аденоміозі, диспластичних процесах в шийці матки, асоційованих з Human papillomavirus (HPV)) та передміхуровій залозі у чоловіків (в т.ч. при гіперплазії передміхурової залози), таким чином сприяє гальмуванню гіперпластичних процесів в гормонзалежних органах і тканинах за рахунок пригнічення патологічного росту клітин та нових судин, активації апоптозу, нормалізації метаболізму естрогенів.

Рекомендації з вживання

Епігалін рекомендується вживати дорослим по 1-2 капсули на добу під час прийому їжі. Капсули вживати цілими, не розкривати. Термін вживання та необхідність проведення повторного курсу визначає лікар. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати Епігалін в якості заміни повноцінного раціону харчування. Характерною особливістю індол-3-карбінолу (Indole-3-carbinol), який входить до складу Епігаліна, є специфічний неприємний запах, який ніяким чином не впливає на ефективність та безпеку Епігаліна.

Протипоказання

підвищена чутливість до компонентів в складі продукту, період вагітності та годування груддю. Не рекомендується вживати Епігаліна при прийомі їжі, яка знижує кислотність шлункового соку.

Умови зберігання

при температурі 4-25 °C.

Епігалін
Епігалін капсули 402 мг, №60
від 336,57 грн
В наявності в 679 аптеках
Ціни в аптеках
Епігалін
Епігалін капсули 402 мг, №60
від 336,57 грн
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